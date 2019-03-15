American Airlines, Venezüella'ya uçuşları askıya aldı

© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds Pompeo: Tüm diplomatlarımız Venezüella’dan ayrıldı

American Airlines, Venezüella'ya yönelik gidiş-dönüş seferlerini askıya aldı.

Firmanın bu kararı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Venezüella'daki vatandaşlarına ülkeyi terketme çağrısının ardından geldi.

Bunun yanı sıra ABD, geçtiğimiz günlerde tüm diplomatlarını Venezüella'dan çekmişti.

Venezüella'ya sefer yapan son ABD'li havayolu firması olan American Airlines, Miami'den Caracas ve Maracaibo'ya seferler düzenliyordu.

Firmadan yapılan açıklamada, "Personel ve müşterilerimizin emniyet ve güvenliği bizim için birinci önceliktir, American Airlines, güvenli olmadığını düşündüğü ülkelerde faaliyet göstermeyecektir" ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü yaptığı açıklamada Venezüella'daki iç huzursuzluk ortamını, sağlık altyapısının kötü olmasını ve ABD vatandaşlarının 'keyfi olarak' gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını gerekçe göstererek vatandaşlarına Venezüella'yı terk etme çağrısı yapmıştı.