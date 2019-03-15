ABD nükleer bombardıman uçağı, Rusya sınırlarında görüldü

Boeing B-52H Stratofortress, nükleer silah taşıma yeteneğine sahip.
© Fotoğraf : Planeradar.ru
Plane Radar'ın verilerine göre uçak, Polonya üzerinden Kaliningrad Bölgesi'ne yaklaşarak Rus Donanmasının Baltık Filosu'na ait üssün bombardımanını simüle etti.
Bombardıman uçağının yaklaşık 8 bin metre yükseklikte uçtuğu belirtildi.
Plane Radar'ın verdiği bilgiye göre aynı zamanda, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Northrop Grumman RQ-4B-40 Global stratejik keşif insansız hava aracı Rusya'nın Karadeniz kıyısını gözlemledi.
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