Pentagon, INF’nin yasakladığı füzeler için bileşen üretimine başladı

Sputnik'e konuşan Baldanza, Rusya'nın anlaşmanın uygulanmasına geri dönmesi durumunda ABD'nin üretimi durduracağını söyledi.
© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley
Halihazırda geri dönülemeyecek hiçbir adım atmadıklarını kaydeden Baldanza, bununla birlikte INF'nin varlığına son verileceğine hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.
Bileşenlerin ne zaman üretileceği konusunda net tarih vermeyen Pentagon Sözcüsü, prototiplerin üretimine birçok faktörün etki ettiğini söyledi.
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