Pentagon, INF’nin yasakladığı füzeler için bileşen üretimine başladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Michelle Baldanza, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında yasaklanan füzelerin denenmesi için gereken bileşenlerin üretimine başladıklarını açıkladı.

© REUTERS / U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley INF'den çekileceğini açıklayan ABD, anlaşmanın yasakladığı 2 füzeyi deneyecek

Sputnik'e konuşan Baldanza, Rusya'nın anlaşmanın uygulanmasına geri dönmesi durumunda ABD'nin üretimi durduracağını söyledi.

Halihazırda geri dönülemeyecek hiçbir adım atmadıklarını kaydeden Baldanza, bununla birlikte INF'nin varlığına son verileceğine hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bileşenlerin ne zaman üretileceği konusunda net tarih vermeyen Pentagon Sözcüsü, prototiplerin üretimine birçok faktörün etki ettiğini söyledi.