WSJ: ABD, Suriye'de 1000 asker bırakmaya hazırlanıyor

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, Washington yönetiminin yaklaşık bin askerini bir süre daha Suriye'de bırakmaya hazırlandığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık bin askerini bırakmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Haberde, ABD yönetiminin, Türkiye, Avrupalı müttefikleri ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile şimdiye kadar yaptığı görüşmelerde, Suriye'nin kuzeyinde bir 'güvenli bölge' oluşturulması için anlaşılamadığına dikkat çekildi. ABD'nin DSG ile birlikte çalışmayı sürdüreceğine işaret edilen haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden güneyine yayılan bin kadar askeri bölgede bırakmayı planladığı öne sürüldü.

'TRUMP, AVRUPALI MÜTTEFİKLERİNİN BÖLGEDE KALARAK DSG'YE EĞİTİM VE DESTEK VERMESİNİ İSTİYOR'

© REUTERS / Rodi Said DSG: ABD'nin kararı bölgeyi koruyacak

Öte yandan haberde, Suriye'de ne kadar ABD askerinin bırakılacağı konusunda henüz net bir rakam belirlenmediğine de değinilerek, ilerleyen dönemde bu sayının azaltılabileceğinin altı çizildi. Haberde ayrıca ABD hükümetinin üstünde çalıştığı Suriye'den geri çekilme planlarında, Trump hükümetinin Avrupalı müttefiklerinin bölgede kalarak, DSG'ye eğitim ve destek vermesini istediği kaydedildi.

Öte yandan ABD'li bir yetkili Türkiye ve ABD yönetimi arasında devam eden görüşmelerin "yapıcı" olduğunu, mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin gönüllü olarak topraklarına geri dönmesi hususunda çalışıldığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE 400 ASKER DENİLMİŞTİ

Amerikan Washington Post gazetesinde geçen ay yer alan ve adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin çekilme sürecinin ardından Suriye'de yaklaşık 400 askerini bırakmayı planladığı ileri sürülmüştü.

ABD Başkanı Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de IŞİD'in neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini açıklamış ve bu süreçle birlikte artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini bildirmişti.