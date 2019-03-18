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16:10 18 Mart 2019
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    John Bolton

    Bolton'dan Ankara'ya: S-400 büyük sorun

    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye ile ilişkilerde pek çok sorun olduğunu belirtirken "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.

    9 Nisan 2018'de Beyaz Saray'da Suriye seçenekleri toplantısında askeri yetkililer brifing verirken Pence, Trump, Bolton
    © REUTERS / Carlos Barria
    Neo-conların en şahini Bolton, Trump'ın dış politikadaki akıl hocası haline geldi
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'den F-35'leri kasımda beklediklerini söylerken teslimatın önündeki engel olarak gösterilen Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan sert çıkış geldi. 

    Amerikan basınına göre Trump'ın dış politikadaki akıl hocası haline gelen Bolton, ABD-Türkiye ilişkilerine ayakbağı olan pek çok büyük engel bulunduğunu, S-400'ün bunlardan birini oluşturduğunu söyledi.

    Pazar günü AM 970 radyo kanalında John Catsimatidis'in programına konuk olan  'şahinlerin şahini', "S-400 denen Rus hava savunma sistemi alımıyla ilgili endişeliyiz; bu büyük bir sorun" dedi.

    'TÜRKİYE ABD'NİN DOSTU MU DÜŞMANI MI?'

    Eksen
    'Pentagon, Ankara'ya 'NATO üyesi olarak S-400 almayacaksın' mesajını yolladı'
    Catsimatidis'in "Türkiye ABD'nin dostu mu düşmanı mı" sorusu üzerine Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ilişkileri olumsuz etkileyen pek çok sorun olduğunu anlattı:

    'İSRAİL'DEKİ DOSTLARIMIZLA İLİŞKİLERİ ÇOK KÖTÜ'

    "Biliyorsun onlar (Türkiye) hala NATO müttefiği, ama İsrail'deki yakın dostlarımızla ilişkileri çok kötü, bu ilgilendiğimiz bir mesele… Suriye'deki savaş bağlamındaki anlaşmazlıklar da bir başka mesele…"

    'TRUMP TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER İSTİYOR AMA…'

    Bolton, "Bence Başkan Trump Türkiye ile iyi ilişkilerin olmasını ister, ABD'nin Türkiye ile ticaretinin arttığını görmek ister, ama Suriye'de ve bölgenin geri kalanında bazı sorunlarla ilgili bize yadım etmelerine ihtiyacımız var" diye ekledi.

    S-400
    Sputnik
    ABD'ye göre Türkiye'nin S-400 kararı 'ulusal güvenlik meselesi'
    Pentagon, S-400 alımını gerçekleştirmesi halinde Türkiye'ye üretim ortakları arasında bulunduğu F-35'lerin teslim edilmemesi yönünde lobi yapıyor. 

    Geçen hafta Pentagon Sözcüsü Charlie Summers, Ankara'nın S-400 anlaşmasını iptal etmemesinin ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkiler açısından vahim sonuçları olacağını söyleyip "S-400'leri alırlarsa F-35'leri beklemesinler" demişti.

    Türkiye'nin 2017'de imzaladığı Rusya'dan S-400 alımı için 2.5 milyar dolarlık anlaşması uyarınca 4 S-400 bataryasının teslimatı bu yıl başlayacak.

    Washington, anlaşmadan vazgeçmesi için baskı uyguladığı Ankara'ya 3.5 milyar dolarlık Patriot hava savunma sistemi satmayı önerdi.

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