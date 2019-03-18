'NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor 'F-35.' maddeye değil'

'AVRUPA, ABD İÇİN ANA OYUN ALANI DEĞİL'
ABD'nin son yüzyılda Avrupa için siper olduğunu belirten Parly, "Şimdi stratejik rekabet artık Asya'ya kayıyor. Avrupa artık ABD için bir ana oyun alanı değil ve dolayısıyla (ABD'nin Avrupa politikasında) soru işaretleri ortaya çıktı" ifadesini kullandı.
Bakan Parly, ABD'nin askeri operasyonlardan ve ticaret anlaşmalarından çekildiğini anımsatarak, tüm bunların ABD için kısa süreli faydası olabileceğini ancak bunun anlamının görünenden çok daha derin olacağını söyledi.
FRANSIZ BAKAN, RUSYA KARŞITI FONDAN DOLAYI ABD'YE TEŞEKKÜR ETTİ
ABD Kongresi'nin, Avrupa'da Rusya'yı 'caydırmak' için 5,9 milyar dolar fon ayırması nedeniyle ABD'ye teşekkürlerini bildiren Parly, Avrupa'nın, Washington'un desteğinin kalıcı olup olmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtti.
'AVRUPA ORDULARI, KENDİ BAŞLARINA BIRAKILDIKLARINDA NELER YAPABİLECEKLERİNE BAKMAYA BAŞLADILAR'
Fransa Savunma Bakanı Parly, temmuz ayındaki NATO toplantısında, Avrupa'nın savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GYSH) yüzde 2'sine çıkarmamaları durumunda, "ABD'nin kendi bildiğini yapacağı" şeklindeki yaklaşımına ilişkin ise şunları söyledi:
"Avrupalılar, bu yaklaşımı duyduklarında güven duymak yerine, düşünülemez olanın (ABD'nin NATO'dan ayrılması) yavaşça yaklaşmakta olup olmadığını merak etmeye başladılar. Sonuç olarak muhtemel bir durum için hazırlık yapmaya başlandı. Ordular devamlı hazırlık yapar. Dürüst şekilde kendi başlarına bırakıldıklarında neler yapabileceklerine bakmaya başladılar".
'AVRUPA AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAKSA BÜYÜK BİR EV ÖDEVİ VAR'
'AVRUPA'NIN SAVUNMA SANAYİSİ GÜÇLENDİRİLMELİ'
Parly, Avrupa'nın savunma sanayisinin de güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, çok çeşitli silahlar üretmesine rağmen Avrupa'nın ABD'den büyük silah alımları yaptığını anımsattı.
FRANSA, ABD'NİN SURİYE'DE ASKER BIRAKMA TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR
Fransa'nın terörle mücadele konusunda her zaman ABD'nin yanında yer alacağını belirten Florence Parly, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin olarak şunları kaydetti:
"ABD, Suriye'den çekilme konusunda düşünürken, ABD'nin orada asker bırakması gerektiğini ilk biz söyledik ve bugün ABD'nin birkaç ortakla belirli bir gücü orada bırakma teklifini ise dikkatli şekilde değerlendiriyoruz".
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