Kayıt
00:01 19 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Florence Parly

    'NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor 'F-35.' maddeye değil'

    © REUTERS / Charles Platiau
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 50

    Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD yönetiminin NATO müttefiklerine silah sistemleri konusunda baskı yapmasını eleştirerek, "Şahsen NATO'nun dayanışma gücünün şu veya bu ekipmanı almakla koşullandırılmasından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz" dedi.

    LNG
    © AP Photo / Murad Sezer
    ABD Avrupa için verdiği mücadeleyi kaybetti: Rusya sıvılaştırılmış gaz sevkiyatlarını arttırıyor
    Bakan Parly, Washington ziyareti kapsamında Atlantik Konseyinde konuştu.

    'AVRUPA, ABD İÇİN ANA OYUN ALANI DEĞİL'

    ABD'nin son yüzyılda Avrupa için siper olduğunu belirten Parly, "Şimdi stratejik rekabet artık Asya'ya kayıyor. Avrupa artık ABD için bir ana oyun alanı değil ve dolayısıyla (ABD'nin Avrupa politikasında) soru işaretleri ortaya çıktı" ifadesini kullandı.

    Bakan Parly, ABD'nin askeri operasyonlardan ve ticaret anlaşmalarından çekildiğini anımsatarak, tüm bunların ABD için kısa süreli faydası olabileceğini ancak bunun anlamının görünenden çok daha derin olacağını söyledi.

    FRANSIZ BAKAN, RUSYA KARŞITI FONDAN DOLAYI ABD'YE TEŞEKKÜR ETTİ

    ABD Kongresi'nin, Avrupa'da Rusya'yı 'caydırmak' için 5,9 milyar dolar fon ayırması nedeniyle ABD'ye teşekkürlerini bildiren Parly, Avrupa'nın, Washington'un desteğinin kalıcı olup olmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

    Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Trump, 2020 bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi
    Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'yı 'bölmesinin' endişe verici olduğunu vurgulayan Parly, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında NATO müttefiklerini savunma harcamaları konusunda tehdit etmesini eleştirdi.

    'AVRUPA ORDULARI, KENDİ BAŞLARINA BIRAKILDIKLARINDA NELER YAPABİLECEKLERİNE BAKMAYA BAŞLADILAR'

    Fransa Savunma Bakanı Parly, temmuz ayındaki NATO toplantısında, Avrupa'nın savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GYSH) yüzde 2'sine çıkarmamaları durumunda, "ABD'nin kendi bildiğini yapacağı" şeklindeki yaklaşımına ilişkin ise şunları söyledi:

    "Avrupalılar, bu yaklaşımı duyduklarında güven duymak yerine, düşünülemez olanın (ABD'nin NATO'dan ayrılması) yavaşça yaklaşmakta olup olmadığını merak etmeye başladılar. Sonuç olarak muhtemel bir durum için hazırlık yapmaya başlandı. Ordular devamlı hazırlık yapar. Dürüst şekilde kendi başlarına bırakıldıklarında neler yapabileceklerine bakmaya başladılar".

    'AVRUPA AYAKLARI ÜZERİNDE DURACAKSA BÜYÜK BİR EV ÖDEVİ VAR'

    NATO'daki Alman askerleri
    © AP Photo / Massoud Hossaini
    Avrupa Ordusu'nun çekirdeği: Almanya ile Hollanda askerlerinden oluşan 414. Tank Taburu
    Parly, Avrupa ülkelerinin silah alımlarını artırmaya başladıklarını belirterek, "Avrupa ile ABD'ye birlikte bakıldığında sivil hava araçlarının yüzde 71'i, taarruz helikopterlerinin yüzde 72'si, stratejik hava ikmal uçaklarının yüzde 81'i, yakıt ikmal tankerlerinin yüzde 91'i, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının yüzde 92'si ve stratejik, balistik füze alarm sisteminin yüzde 100'ü ABD'nin. Dolayısıyla Avrupa ayakları üzerinde duracaksa yapacak çok büyük bir ev ödevi var" ifadesini kullandı.

    'AVRUPA'NIN SAVUNMA SANAYİSİ GÜÇLENDİRİLMELİ'

    Parly, Avrupa'nın savunma sanayisinin de güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, çok çeşitli silahlar üretmesine rağmen Avrupa'nın ABD'den büyük silah alımları yaptığını anımsattı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © AFP 2018 / Yoan VALAT
    Fransa'nın Suriye ve Irak'taki askeri varlığı devam edecek
    ABD'nin Avrupa ülkelerine silah alımları konusunda baskı yapmasını eleştiren Parly, "Şahsen NATO'nun dayanışma gücünün, müttefiklerin şu veya bu ekipmanı alması ile koşullandırılmasından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz. NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor 'F-35.' maddeye değil" şeklinde konuştu.

    FRANSA, ABD'NİN SURİYE'DE ASKER BIRAKMA TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR

    Fransa'nın terörle mücadele konusunda her zaman ABD'nin yanında yer alacağını belirten Florence Parly, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin olarak şunları kaydetti:

    "ABD, Suriye'den çekilme konusunda düşünürken, ABD'nin orada asker bırakması gerektiğini ilk biz söyledik ve bugün ABD'nin birkaç ortakla belirli bir gücü orada bırakma teklifini ise dikkatli şekilde değerlendiriyoruz".

    Etiketler:
    F-35, NATO, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Suriye, Avrupa, Rusya, ABD, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zabaykalye'de Dangina 2019 Güzellik Yarışması
    Rusya’da Dangina-2019 Güzellik Yarışması
    Karikatür
    ABD’den Beyaz Miğferler’e 5 milyon dolarlık destek
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet