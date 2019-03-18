ABD Savunma Bakanlığı: Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımız işliyor

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin, "Türklerle yakın çalışıyoruz. Onlar stratejik bir ortak. Daha da önemlisi Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımız işliyor" dedi.

Shanahan, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına açıklamada bulunan Shanahan, Fransız mevkidaşıyla başta Suriye olmak üzere iki ülke arasındaki birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.

'TÜRKLERLE YAKINDAN ÇALIŞIYORUZ'

Wall Street Journal gazetesinin "ABD'nin Suriye'de bin asker bırakma planına ilişkin" haberiyle ilgili bir soruya Shanahan, "Türklerle yakından çalışıyoruz. Onlar stratejik bir ortak. Daha da önemlisi Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımız işliyor. Genelkurmay Başkanı (Joseph) Dunford'ın açıklamasını gördünüz. Gerçek detaylar konusunda IŞİD ile mücadele koalisyonu ortaklarımız ile yakın işbirliği içindeyiz" cevabını verdi.