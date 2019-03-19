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17:21 19 Mart 2019
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    Donald Trump Air Force One'a binerken

    Trump'ın başı yine dertte: Masaj salonu bağlantısı FBI'a havale edildi

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD'de Demokratlar Başkan Donald Trump'ın, masaj-fuhuş salonu zinciri sahibi olan ve kendini 'başkanlık bağış toplama komitesinin üyesi' diye tanıtan Li ‘Cindy' Yang ile bağlantısına dair iddiaların soruşturulmasını istedi.

    Önemli bir çoğunluğun başkanlıktan azledilmesini istediği Donald Trump'ın başı bu kez de masaj-fuhuş salonu zincirinin sahibi Floridalı Li ‘Cindy' Yang ile olan bağlantısı nedeniyle ‘derde girdi'.

    Demokratların Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Grup Başkanı Chuck Schumer'in öncülüğünde yayımlanan mektupta, FBI'dan, Yang'in toplum içinde iddia edilen faaliyetleriyle Başkan Trump'ın bağlantısının incelenmesi istendi.

    'İNSAN KAÇAKLIĞI YAPILIYOR, KADINLAR SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLANIYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Mar-a-Lago malikanesinde özel kulüp işletmesi, aidat ödeyen kulüp üyeleriyle misafirlerinin Trump, ailesi, dostları, Beyaz Saray çalışanları ve kabine üyeleriyle samimi olma fırsatı yakalaması pek çok etik sorunu beraberinde getiriyor.
    © AP Photo / Lynne Sladky
    Çinli zenginlere Trump'la tanışma fırsatı satan şirketin altından Florida'daki masaj-fuhuş salonu zinciri çıktı
    Mektupta, Yang tarafından kurulan salon zincirinde insan kaçakçılığı ve fuhuş yapıldığı, kadın mültecilerin seks işçiliğine zorlandığı gibi iddiaların da aydınlatılması talep edildi.

    Mektubun ayrıca Demokrat senatörlerden Mark Warner ile Dianne Feinstein ve yine Demokrat Parti milletvekilleri Adam Schiff ile Jerry Nadler tarafından da imzalandığı kaydedildi.

    Mektupta, iddiaların doğruluğunun ispatı halinde ciddi karşı casusluk kaygılarını artıracağını belirtildi.

    Ancak Yang'ın avukatı Michelle Merson, müvekkilinin iddiaları reddettiğini söyledi. Merson, "Bayan Yang, bu konuyla ilgilenmiyor. Çünkü kendisi doğru söylediği için bunun kendisini bağlamayacağını söyledi" dedi.

    SKANDAL NASIL PATLAK VERDİ?

    Donald Trump
    © REUTERS / Alexander Drago
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    ABD'de 2017'de Cindy Yang tarafından kurulan GY US Investments LLC isimli danışmanlık şirketinin, zengin Çinli müşterilere Başkan Donald Trump ve ailesinin üyeleriyle tanışıp kaynaşma turları satmak için faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştı.

    Kendisinden 'başkanlık bağış toplama komitesinin üyesi' diye söz eden Yang'ın artık silinmiş olan Facebook sayfasında hayır işleri ve bağış toplama gecelerinde Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis, Florida Senatörü Rick Scott gibi önde gelen Cumhuriyetçi Partililerle çektirdiği samimi fotoğraflar yer alıyordu.

    Ancak Yang'ın 10 yıl önce Florida eyaleti çapında 'Tokyo Day Spas' isimli masaj-fuhuş salonu zinciri açmasıyla olay skandala dönmüştü.

    Etiketler:
    masaj salonu, fuhuş, soruşturma, İnsan kaçakçılığı, FBI, Jerry Nadler, Li ‘Cindy' Yang, Adam Schiff, Chuck Schumer, Mark Warner, Nancy Pelosi, Donald Trump, Dianne Feinstein, Florida, ABD
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