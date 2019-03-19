Trump'ın başı yine dertte: Masaj salonu bağlantısı FBI'a havale edildi

Önemli bir çoğunluğun başkanlıktan azledilmesini istediği Donald Trump'ın başı bu kez de masaj-fuhuş salonu zincirinin sahibi Floridalı Li ‘Cindy' Yang ile olan bağlantısı nedeniyle ‘derde girdi'.
Demokratların Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Grup Başkanı Chuck Schumer'in öncülüğünde yayımlanan mektupta, FBI'dan, Yang'in toplum içinde iddia edilen faaliyetleriyle Başkan Trump'ın bağlantısının incelenmesi istendi.
'İNSAN KAÇAKLIĞI YAPILIYOR, KADINLAR SEKS İŞÇİLİĞİNE ZORLANIYOR'
Mektubun ayrıca Demokrat senatörlerden Mark Warner ile Dianne Feinstein ve yine Demokrat Parti milletvekilleri Adam Schiff ile Jerry Nadler tarafından da imzalandığı kaydedildi.
Mektupta, iddiaların doğruluğunun ispatı halinde ciddi karşı casusluk kaygılarını artıracağını belirtildi.
Ancak Yang'ın avukatı Michelle Merson, müvekkilinin iddiaları reddettiğini söyledi. Merson, "Bayan Yang, bu konuyla ilgilenmiyor. Çünkü kendisi doğru söylediği için bunun kendisini bağlamayacağını söyledi" dedi.
SKANDAL NASIL PATLAK VERDİ?
Kendisinden 'başkanlık bağış toplama komitesinin üyesi' diye söz eden Yang'ın artık silinmiş olan Facebook sayfasında hayır işleri ve bağış toplama gecelerinde Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis, Florida Senatörü Rick Scott gibi önde gelen Cumhuriyetçi Partililerle çektirdiği samimi fotoğraflar yer alıyordu.
Ancak Yang'ın 10 yıl önce Florida eyaleti çapında 'Tokyo Day Spas' isimli masaj-fuhuş salonu zinciri açmasıyla olay skandala dönmüştü.
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