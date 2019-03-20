ABD'li tüp bebek doktoru, hastaları üzerinde yıllar boyunca kendi spermini kullandığını kabul etti

ABD'de bir tüp bebek doktorunun, kadın hastaları üzerinde yaptığı operasyonlarda gizlice kendi spermini kullandığı ve en az 48 kişinin biyolojik babası olduğu ortaya çıktı. Operasyonlarda kendi spermini kullandığını itiraf eden doktor, "Yol açtığım acılar için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

© Flickr / ethan john 'Yumurtaları kendi spermiyle dölleyen doktor 50 çocuğun babası'

ABD Indianapolis'te ortaya çıkan olayda, doktor Donald Cline'nin 70'li ve 80'li yıllar boyunca hastalarına tüp bebek operasyonu için tıp öğrencilerinden 'taze sperm' sağlayacağını söylediği, ancak operasyonlarda gizlice kendi spermini kullandığı belirlendi.

Olay, küçük yaştan itibaren tüp bebek yoluyla dünyaya geldiğini bilen bir kadının 'yarım kardeşlerini' aramak için DNA testine başvurmasıyla ortaya çıktı.

Az sayıda yarım kardeş bulmayı bekleyen kadının yaptırdığı DNA testi, Cline'ın suçunu itiraf etmesiyle sonuçlandı ve kadın "Annelerimiz istismar edilmiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

'15 DEFA TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Doktor Cline'ın yürüttüğü 5 aylık operasyon sonucunda oğlu Matt'e kavuşan 66 yaşındaki Liz White, "15 defa tecavüze uğramış gibi hissediyorum" dedi. Cline'ın duvarlarında operasyonlar sonucunda doğan çok sayıda bebek fotoğrafı bulunan ofisini hatırlayan White, o zamanlar bunu önemsemediğini, ancak bu durumun kendisi için şimdi çok rahatsız olduğunu söyledi.

© AFP 2018 / Henning Bagger Sperm bağışına 5 yıl hapis: Yurt dışındaki merkezlere yönlendiren doktorlar da ceza alabilir

2009 yılında emekli olan ve 2017'de iki adet suçtan bir yıllık ertelemeli cezası bulunan Cline'a başka bir suçlama yöneltilmedi. Çünkü Indiana yasalarında doktorların tüp bebek operasyonlarında kendi spermlerini kullanmalarının önüne geçen herhangi bir yas abulunmuyor.

BİRBİRLERİNİ HIZLA BULDULAR

Yarı kardeşlerini arayan ve konuyla ilgili kurulan bir internet sitesinde bilgilerini paylaşan 38 yaşındaki Jacoba ise, doktor Cline ile bağlantılı olan bir kadını buldu ve fotoğrafını görür görmez birbirleriyle ilişkili olduklarını anladı.

Jacoba'nın bulduğu kadın da, kendisini kardeşi doktor Cline'ın operasyonuyla doğan bir başkasıyla tanıştırdı. Bir araya gelen kişiler bir DNA testi yaptırmaya karar verdiler ve birbirleriyle biyolojik olarak ilişkili oldukları doğrulandı. Bunun yanında, DNA testi yaptıranlar ayı zamanda dört tane daha yarı kardeşin veritabanında kayıtlı olduğu bilgisiyle karşılaştı.

Cline, hastalarına her donörü 3 başarılı hamilelik için kullandığını açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan sonuçlara göre, bu sayının en az 8 olduğu belirlendi.

Doğan tüp bebeklerin 1979'dan 1986'ya uzanan doğum yılları olduğu belirlendi ve yapılan araştırmalar sonucunda Cline'ın kendi spermini kullandığı hamileliklerin sayısında artış olduğu belirlendi.

DOKTOR İTİRAF ETTİ

İnsanların kendileriyle biyolojik açıdan eşleşen akrabalarını bulmaya yarayan 'ancestry.com' sitesinde profili bulunan Heather Woock ise, soyağacına olan ilgisini bilen kocasının kendisine verdiği DNA testi sonuçlarına bakınca büyük bir şaşkınlık geçirdi. Çünkü Woock da doktor Cline'ın genlerini taşıyordu.

Aralarında Jacoba'nın da bulunduğu bir grup yarı kardeş doktor Cline'la görüştüğünde ise, doktor kendi spermini kullandığını itiraf etti.

Hakkında açılan davanın duruşmasında konuşan Cline, "Eylemlerimin yol açtığı acılar için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 50 DEFA GERÇEKLEŞTİRDİ

Doktor Cline, kendi spermini tam olarak kaç defa kullandığını söylemedi ancak Marion Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre Cline bu işlemi yaklaşık 50 defa gerçekleştirdi.

Cline'ın ayrıca en az 48 kişinin biyolojik babası olduğu ifade edildi.

Jacoba ise, ortaya çıkan bu durumu "Birbirimizden haberimiz olmadan büyümek zorunda kaldığımızdan ötürü aldatılmış hissediyoruz" ifadeleriyle yorumladı.

Son dönemde popülaritesi artan DNA testleri, yarı kardeşini veya akrabalarını arayan çok sayıda insanın sıkça başvurduğu bir yöntem haline geldi.