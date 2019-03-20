ABD'li tüp bebek doktoru, hastaları üzerinde yıllar boyunca kendi spermini kullandığını kabul etti

Olay, küçük yaştan itibaren tüp bebek yoluyla dünyaya geldiğini bilen bir kadının 'yarım kardeşlerini' aramak için DNA testine başvurmasıyla ortaya çıktı.
Az sayıda yarım kardeş bulmayı bekleyen kadının yaptırdığı DNA testi, Cline'ın suçunu itiraf etmesiyle sonuçlandı ve kadın "Annelerimiz istismar edilmiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
'15 DEFA TECAVÜZE UĞRAMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'
Doktor Cline'ın yürüttüğü 5 aylık operasyon sonucunda oğlu Matt'e kavuşan 66 yaşındaki Liz White, "15 defa tecavüze uğramış gibi hissediyorum" dedi. Cline'ın duvarlarında operasyonlar sonucunda doğan çok sayıda bebek fotoğrafı bulunan ofisini hatırlayan White, o zamanlar bunu önemsemediğini, ancak bu durumun kendisi için şimdi çok rahatsız olduğunu söyledi.
BİRBİRLERİNİ HIZLA BULDULAR
Yarı kardeşlerini arayan ve konuyla ilgili kurulan bir internet sitesinde bilgilerini paylaşan 38 yaşındaki Jacoba ise, doktor Cline ile bağlantılı olan bir kadını buldu ve fotoğrafını görür görmez birbirleriyle ilişkili olduklarını anladı.
Jacoba'nın bulduğu kadın da, kendisini kardeşi doktor Cline'ın operasyonuyla doğan bir başkasıyla tanıştırdı. Bir araya gelen kişiler bir DNA testi yaptırmaya karar verdiler ve birbirleriyle biyolojik olarak ilişkili oldukları doğrulandı. Bunun yanında, DNA testi yaptıranlar ayı zamanda dört tane daha yarı kardeşin veritabanında kayıtlı olduğu bilgisiyle karşılaştı.
Cline, hastalarına her donörü 3 başarılı hamilelik için kullandığını açıklamıştı. Ancak ortaya çıkan sonuçlara göre, bu sayının en az 8 olduğu belirlendi.
DOKTOR İTİRAF ETTİ
İnsanların kendileriyle biyolojik açıdan eşleşen akrabalarını bulmaya yarayan 'ancestry.com' sitesinde profili bulunan Heather Woock ise, soyağacına olan ilgisini bilen kocasının kendisine verdiği DNA testi sonuçlarına bakınca büyük bir şaşkınlık geçirdi. Çünkü Woock da doktor Cline'ın genlerini taşıyordu.
Aralarında Jacoba'nın da bulunduğu bir grup yarı kardeş doktor Cline'la görüştüğünde ise, doktor kendi spermini kullandığını itiraf etti.
Hakkında açılan davanın duruşmasında konuşan Cline, "Eylemlerimin yol açtığı acılar için özür dilerim" ifadelerini kullandı.
YAKLAŞIK 50 DEFA GERÇEKLEŞTİRDİ
Cline'ın ayrıca en az 48 kişinin biyolojik babası olduğu ifade edildi.
Jacoba ise, ortaya çıkan bu durumu "Birbirimizden haberimiz olmadan büyümek zorunda kaldığımızdan ötürü aldatılmış hissediyoruz" ifadeleriyle yorumladı.
Son dönemde popülaritesi artan DNA testleri, yarı kardeşini veya akrabalarını arayan çok sayıda insanın sıkça başvurduğu bir yöntem haline geldi.
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