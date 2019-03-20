Sosyal medyada Washington Post'a eleştiri yağmuru: Erdoğan'ın makalesini niye yayımlıyorsunuz?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının videosunu mitinglerinde kullanan, Avustralyalı saldırgan üzerinden "Elin oğlu Yeni Zelanda'da medeniyetimize karşı düşmanlığını en kanlı şekilde oraya seriyor. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz" ve "Dedeleriniz gibi sizi de tabutta geri göndeririz" gibi mesajlar veren Erdoğan'a platform sağladığı gerekçesiyle Washington Post'a sosyal medya kullanıcılarından bir dizi eleştiri geldi.

'EDİTÖR MÜ ALDINIZ?'

Eleştirilerde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın '50 Müslümanın canını alan terör saldırısı üzerinden yerel seçimler için milliyetçi propagandayla oy toplamaya çalıştığı' iddiası ağır bastı.

'Ordoliberal' isimli kullanıcı "Ne halt yemeye Erdoğan'dan makale yayımlıyorsunuz" diye sorarken, 'Heavenly breez' "Erdoğan gazetenizde o kadar sık yazıyor ki!!!! Editör mü aldınız!!!" diye çattı.

Why the hell would you run a piece from erdogan. — Ordoliberal (@0rdoLiberalism) March 20, 2019

Erdogan writing so often in your paper!!!! Did he become an editor?!!! — Heavenly breez 🇦🇪🇸🇦 (@khalifa4) March 20, 2019

'​SİYASİ SUİİSTİMAL'

Gazeteci ve gazetecilik profesörü Christian Christensen "Washington Post, #Christchurch terörist katliamının videosunu siyasi mitingde gösteren Erdoğan'a bu konuda niye söz alanı veriyor? O bu katliamı göz göre göre suiistimal etti, siyasi prim yapmak için öldürülenlerin onurlarını çiğnedi" dedi.

Why is the @washingtonpost giving Erdogan — who showed the Facebook video of the #Christchurch terrorist mass murder at a political rally — space on this issue? He blatantly exploited the killings, violating the dignity of those killed, to score political points. pic.twitter.com/HdjyLZ2tfi — Christian Christensen (@ChrChristensen) March 20, 2019

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Politico Europe'un Türkiye haberlerini yapan Zia Weise de Washington Post'un 6 ay içinde 2. kez Erdoğan'ın makalesini yayımladığına dikkat çekerek ekledi:

"Bu arada Erdoğan 31 Mart seçimlerine günler kala iç sorunlardan dikkatleri dağıtmak için Christchurch saldırısını kullanıyor, mitinglerde milliyetçi/dinci hamaset için saldırganın videosunu kullanıyor."

Second time in six months that the WaPo opinion section gives a platform to Erdogan: https://t.co/mzimlexLUt — Zia Weise (@ZiaWeise) March 20, 2019

Erdogan, meanwhile, is using the Christchurch attack to distract from domestic issues ahead of next week's local elections, broadcasting the attack footage at rallies to whip up nationalist/religious sentiment — Zia Weise (@ZiaWeise) March 20, 2019

'BRAVO SİZE'

​Washington Post'un Erdoğan'ın makalesiyle ilgili paylaşımının altına Türkiye'den bazı kullanıcılar da "Erdoğan makalede kınadığı katliamın görüntülerini mitiglerde hiç utanmdan gösteriyor, üstüne üstlük yüz yıllık Gelibolu barışı söylemini hem Avustralyalıları hem de Yeni Zelandalıları tehdit ederek bozuyor ve siz ona yer veriyorsunuz! Bravo!", "Herhalde tüm gazetecileri hapse attığından makaleyi yazmak kendisine düştü" gibi yorumlar bıraktı.