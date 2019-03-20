Kayıt
21:35 20 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Washington Post

    Sosyal medyada Washington Post'a eleştiri yağmuru: Erdoğan'ın makalesini niye yayımlıyorsunuz?

    Twitter
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 25

    ABD'nin Washington Post gazetesi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeni Zelanda teröristi ve DEAŞ'ın kumaşı aynıdır" başlıklı makalesini yayımlamasının ardından, özellikle sosyal medyada şimşekleri çekti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    DHA
    Erdoğan: Yeni Zelanda'daki teröristin Türkiye’ye ve şahsıma birçok kez atıfta bulunması manidar
    Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının videosunu mitinglerinde kullanan, Avustralyalı saldırgan üzerinden "Elin oğlu Yeni Zelanda'da medeniyetimize karşı düşmanlığını en kanlı şekilde oraya seriyor. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz" ve "Dedeleriniz gibi sizi de tabutta geri göndeririz" gibi mesajlar veren Erdoğan'a platform sağladığı gerekçesiyle Washington Post'a sosyal medya kullanıcılarından bir dizi eleştiri geldi.

    'EDİTÖR MÜ ALDINIZ?'

    Eleştirilerde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın '50 Müslümanın canını alan terör saldırısı üzerinden yerel seçimler için milliyetçi propagandayla oy toplamaya çalıştığı' iddiası ağır bastı.

    'Ordoliberal' isimli kullanıcı "Ne halt yemeye Erdoğan'dan makale yayımlıyorsunuz" diye sorarken, 'Heavenly breez' "Erdoğan gazetenizde o kadar sık yazıyor ki!!!! Editör mü aldınız!!!" diye çattı.

    '​SİYASİ SUİİSTİMAL'

    Gazeteci ve gazetecilik profesörü Christian Christensen "Washington Post, #Christchurch terörist katliamının videosunu siyasi mitingde gösteren Erdoğan'a bu konuda niye söz alanı veriyor? O bu katliamı göz göre göre suiistimal etti, siyasi prim yapmak için öldürülenlerin onurlarını çiğnedi" dedi.

    Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda, Şafak Ayini düzenlendi. Gece Çanakkale'den Gelibolu'ya geçen on binden fazla Avustralyalı ve Yeni Zelandalı, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, töreni izledi.
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Avustralyalı tur operatörleri: Erdoğan'a rağmen iki ülke halklarının dostluğu sayesinde Anzak Günü geleneği bozulmaz
    'HAMASET İÇİN'

    Politico Europe'un Türkiye haberlerini yapan Zia Weise de Washington Post'un 6 ay içinde 2. kez Erdoğan'ın makalesini yayımladığına dikkat çekerek ekledi:

    "Bu arada Erdoğan 31 Mart seçimlerine günler kala iç sorunlardan dikkatleri dağıtmak için  Christchurch saldırısını kullanıyor, mitinglerde milliyetçi/dinci hamaset için saldırganın videosunu kullanıyor."

    'BRAVO SİZE'

    ​Washington Post'un Erdoğan'ın makalesiyle ilgili paylaşımının altına Türkiye'den bazı kullanıcılar da "Erdoğan makalede kınadığı katliamın görüntülerini mitiglerde hiç utanmdan gösteriyor, üstüne üstlük yüz yıllık Gelibolu barışı söylemini hem Avustralyalıları hem de Yeni Zelandalıları tehdit ederek bozuyor ve siz ona yer veriyorsunuz! Bravo!", "Herhalde tüm gazetecileri hapse attığından makaleyi yazmak kendisine düştü" gibi yorumlar bıraktı.

    Etiketler:
    eleştiri, sosyal medya, Washington Post, Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya, Yeni Zelanda, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Norveç - Denizaltı restoranı
    Avrupa'nın ilk denizaltı restoranı Norveç'te açıldı
    Karikatür
    Trump'tan Brezilya'ya: NATO veya ittifakla ilgili durumuna bakacağız
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet