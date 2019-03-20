NBA yıldızı, 'Yumurta Çocuk' yazılı ayakkabıyla oynadı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda da Connolly'i "Efsane" olarak niteleyen Simmons, geçen hafta Sacramento Kings karşılaşmasında "Yeni Zelanda için dua edin" (Pray for NZ) yazılı ayakkabı giyerek, saldırılara tepki göstermişti.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen saldırılarda 50 kişi yaşamını yitirmişti.
Connolly, katliamın ardından Müslümanları suçlayan ve terörü meşru göstermeye çalışan açıklamalarıyla tepki çeken Anning'e, Melbourne'de katıldığı etkinlik sırasında yumurta atarak tepki göstermişti.
Soru soran basın mensuplarıyla konuştuğu sırada gerçekleşen olayda kafasına yumurta atılan Fraser Anning, Connolly'ye tokatla karşılık vermiş, Anning'in yakınındaki destekçileri genci yere yatırarak darbetmişti. Polisin ifadesini aldığı genç daha sonra serbest bırakılmıştı.
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