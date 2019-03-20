ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a Boeing soruşturması

'SORUŞTURMA BAŞLATTIĞIMIZI KENDİSİNE İLETTİK'
Shanahan'ın geçen hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde bu yönde bir soruşturmaya açık olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Allen, "Bu soruşturmayı başlattığımızı kendisine ilettik" dedi.
Geçen haftalarda Washington merkezli "Sorumluluk ve Etik Yurttaşları" adlı bir izleme örgütü ocak ayında medyaya yansıyan ve Shanahan'ı Pentagon toplantılarında Lockheed Martin şirketini yererek Boeing'i örnek göstermekle suçlayan iddiaların soruşturulması talebinde bulunmuştu.
SHANAHAN'IN BOEİNG KONUSUNDA ABD HAVA KUVVETLERİNE BASKI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ
Ayrıca, geçen aylarda Shanahan'ın Boeing'in F-15 savaş uçaklarının modernize edilmiş versiyonları olan F-15X savaş uçaklarını alması konusunda ABD Hava Kuvvetlerine baskı yaptığı iddia edildi.
Pentagon'un, 2020 savunma bütçesinde bu yıl almayı planladığı F-35 uçaklarının sayısını azaltırken, alınacak olan F-35X uçaklarının sayısını artırması da Shanahan hakkında tartışmaları alevlendirdi.
Shanahan 2017'de ABD Savunma Bakan Yardımcılığına atanmasından önce 31 yıl Boeing'in sivil havacılık teknolojilerinde çalışmıştı.
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