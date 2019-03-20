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00:37 21 Mart 2019
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    ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan

    ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan'a Boeing soruşturması

    © AFP 2018 / Brendan Smialowski
    ABD
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    ABD Savunma Bakanlığı Başmüfettişliğinin, Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing şirketine yönelik taraflı davranıp davranmadığını soruşturacağı bildirildi.

    Boeing 737 Max
    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD Adalet Bakanlığı'ndan Boeing'e soruşturma
    Konuyla ilgili açıklama yapan Başmüfettişlik Dairesi Sözcüsü Dwrena Allen, "Savunma Bakanlığı Başmüfettişlik Dairesi son zamanlarda Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın eski işvereni Boeing'e yönelik taraflı adımlar attığı ve etik kurallarını ihlal ederek (Boeing'in) rakiplerini yerdiği iddialarına yönelik şikayetleri soruşturma kararı aldı" ifadelerini kullandı.

    'SORUŞTURMA BAŞLATTIĞIMIZI KENDİSİNE İLETTİK'

    Shanahan'ın geçen hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde bu yönde bir soruşturmaya açık olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Allen, "Bu soruşturmayı başlattığımızı kendisine ilettik" dedi.

    Geçen haftalarda Washington merkezli "Sorumluluk ve Etik Yurttaşları" adlı bir izleme örgütü ocak ayında medyaya yansıyan ve Shanahan'ı Pentagon toplantılarında Lockheed Martin şirketini yererek Boeing'i örnek göstermekle suçlayan iddiaların soruşturulması talebinde bulunmuştu.

    Boeing'den '737 Max' açıklaması
    © REUTERS / Willy Kurniawan
    NYT: Boeing 737 Max pilotları uçak eğitimini iPad'den aldı
    Amerikan medyasına konuşan ve ismini vermek istemeyen bir Pentagon yetkilisi de Shanahan'ın toplantıda F-35 programının batık olduğunu söylediğini ve Lockheed Martin yöneticilerini programı doğru dürüst yönetememekle suçladığını iddia etmişti.

    SHANAHAN'IN BOEİNG KONUSUNDA ABD HAVA KUVVETLERİNE BASKI YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

    Ayrıca, geçen aylarda Shanahan'ın Boeing'in F-15 savaş uçaklarının modernize edilmiş versiyonları olan F-15X savaş uçaklarını alması konusunda ABD Hava Kuvvetlerine baskı yaptığı iddia edildi.

    Pentagon'un, 2020 savunma bütçesinde bu yıl almayı planladığı F-35 uçaklarının sayısını azaltırken, alınacak olan F-35X uçaklarının sayısını artırması da Shanahan hakkında tartışmaları alevlendirdi.

    Shanahan 2017'de ABD Savunma Bakan Yardımcılığına atanmasından önce 31 yıl Boeing'in sivil havacılık teknolojilerinde çalışmıştı.

    Etiketler:
    F-35, Boeing, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan, Dwrena Allen, ABD
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