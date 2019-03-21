Trump: Çin'e yönelik ek gümrük vergileri uzun bir süre kalabilir

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Çin'in olası bir ticaret anlaşmasına bağlı kalacağından emin olana dek gümrük vergilerinin kalacağını söyledi.

© AFP 2018 / Jason Lee Çin Dışişleri Bakanı: ABD ile ticaret müzakerelerinde azımsanmayacak ilerleme kaydedildi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı yaklaşık 8 aydır sürerken, ABD Başkanı Trump konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'daki konuşmasında Trump, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin 'önemli bir süre için kalabileceğini' söyleyerek, bunların yeni bir ticaret anlaşmasıyla yakında kalkacağını umduğunu dile getirdi.

Üst düzey müzakerecilerin ticaret savaşını sonlandıracak bir anlaşma için önümüzdeki hafta Çin'de olması bekleniyor.

AFP'nin aktardığına göre yetkililer, uzun bir süredir devam eden ticaret savaşının çözülmesine yönelik müzakelerin son aşamasında olduklarını dile getirdi.

Washington ve Pekin arasındaki beklenen anlaşma son şeklini alırken ABD'li yetkililer, Çin'in sanayi politikasında köklü değişikler talep ediyor.

Görüşmelerin rayında gittiğine dair açıklamalar iyimserliği arttırıken ABD Başkanı, "Eğer bir anlaşma yapacaksak Çin'in bu anlaşmaya sadık kalacağından emin olmalıyız" diye konuştu.

BREAKING: Trump says he won’t lift US tariffs on China goods even after he has reached a deal with Xi.



“We’re talking about leaving them,” he told me. “For a substantial period of time. Because we have to make sure that if we do the deal with China that China lives by the deal.“ pic.twitter.com/H9XjhUKs5p — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 20, 2019

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 2018'in mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamış, karar tüm dünya genelinde tepki toplamıştı. Bu sebeple Trump, uluslararası kamuoyunun isteği üzerine, Çin ile ticaret müzakereleri yapılacağını açıklamış ve vergilerin 1 Mart'a kadar ertelendiğini duyurmuştu.

ABD ve Çin liderleri, 2018'in aralık ayında, devam eden ticaret savaşına 90 günlük bir ateşkes kararı almış ve müzakerelere başlanmıştı.