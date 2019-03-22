Trump, Kuzey Kore'yle ilgili 'alınmamış' kararı iptal etti

Trump, Twitter paylaşımında, "Bugün Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye uygulananlara yeni büyük ölçekli yaptırımlar ekleyeceğini duyurdu. Ben bugün bu ek yaptırımların geri çekilmesi emrini verdim!" diye yazdı.

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale Sanctions would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today ordered the withdrawal of those additional Sanctions! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Mart 2019

Trump, ABD Hazine Bakanlığı'nın yeni yaptırımlarıyla ilgili ayrıntı vermedi.

'TRUMP, OLMAYAN KARARI İPTAL ETTİ'

Ancak Hazine Bakanlığı bugün Kuzey Kore'ye ek yaptırımlarla ilgili bir duyuru yapmamıştı. Trump'ın bu tweeti, ABD Başkanı'nın 'olmayan' yaptırımları iptal ettiği yorumuna sebep oldu.

LİDERLER ARASINDAKİ ZİRVEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

© REUTERS / Leah Millis Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinden sonuç çıkmadı

Kuzey Kore ve ABD başkanları arasında Şubat ayı sonunda Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve, nükleer silahsızlanma ve yaptırımların kaldırılması meselelerinin çözülememesi sebebiyle bir sonuca bağlanamamıştı.Zirveden sonra Kuzey Kore'nin de yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini aktaran Trump henüz bunu yapamayacaklarını belirtti. Ancak Trump, Kuzey Kore tarafıyla kötü ayrılmadıklarını, ilerleyen günlerde ilerleme kaydedileceğine inandığını dile getirmişti.

Ancak Kuzey Kore tarafı Trump'ı yalanlamış, yaptırımların tamamının değil sivilleri hedef alan bir kısmının kaldırılmasını talep ettiklerini açıklamıştı.