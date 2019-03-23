Trump: ABD, faaliyette bulunduğu her yerde IŞİD'le mücadele etmeyi sürdürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin IŞİD’ten tamamen temizlenmesini ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin çabalarıyla mümkün olduğunu savundu. Trump, “ABD ve ortakları, Irak güvenlik güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte IŞİD’in kontrolünde bulunan Suriye ve Irak topraklarını militanlardan temizledi” diye konuştu.

ABD’nin 2 yılda militanlardan neredeyse 52 bin kilometrekare toprağı geri aldıklarını ve ‘milyonlarca Suriyeli ve Iraklıyı IŞİD halifeliğinden kurtardıklarını’ kaydeden Trump, “Zaman zaman bu alçaklar gün yüzüne çıkacak, fakat tüm itibar ve güçlerini kaybettiler. Onlar kaybetti ve her zaman kaybeden taraf olacak” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin IŞİD’in ‘faaliyette bulunduğu her yerde’ zafer kazanılmadıkça örgütle mücadele etmeyi sürdüreceğini vurguladı.

KOALİSYON KOMUTANI: IŞİD GÜCÜNÜ KORUYOR

Diğer yandan ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon’un Komutanı Korgeneral Paul LaCamera, IŞİD’in halifeliğinin bozguna uğratıldığını doğruladı, fakat militanların sığınmacı kamplarında ve ücra bölgelerde gizlendiklerini ifade etti. LaCamera, “Yanılgıya düşmemek gerekir, IŞİD gücünü koruyor. Onlar, erimekte olan kadrolarından ve imkânlarından geriye kalanları koruma yönünde ihtiyatlı karar aldılar, bahislerini sığınmacı kamplarına ve ücra bölgelerde gözlerden uzak olmaya yaptılar. Yeniden ortaya çıkmak için uygun zamanı bekliyorlar” diye konuştu.