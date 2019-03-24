Trump, Kazakistan’ın yeni devlet başkanı Tokayev’i tebrik etti

© AA / Aliia Raimbekova Kazakistan'ın yeni devlet başkanı Tokayev oldu

Kazakistan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Trump gönderdiği telgrafla Tokayev’i göreve gelmesinden dolayı tebrik etti. Ülkenin ilk lideri Nazarbayev’le olan ortak çalışmalarını olumlu değerlendiren Trump, Tokayev’le de verimli ilişkiler geliştirmeyi umduğunu belirtti.

Nevruz’dan dolayı Kazakistan halkını kutlayan Trump, ABD halkı ve iş dünyasının Kazakistan’la ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik yeni alanlar arayışında olduğunu kaydetti.

Kazakistan’ın ilk devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in istifasının ardından 20 Mart’ta Tokayev yemin ederek göreve gelmişti. Putin, 21 Mart’ta Nazarbayev ve Tokayev’le telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Taraflar ikili ilişkilerin geliştirilmesi hususunda mutabık kalmıştı.