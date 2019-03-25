Özel Yetkili Savcı Mueller, 2016 seçimleri ile ilgili Trump ile Rusya arasında yapılan herhangi bir gizli anlaşma bulamadı

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasını tamamlayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in 2016’da yapılan seçim kampanyası sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya ile gizli anlaşma ya da koordinasyon içinde olduğuna dair bir saptamada bulunmadığını açıkladı.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Özel Yetkili Savcı Mueller, Rusya soruşturmasını tamamladı

Açıklamaya göre Mueller’in soruşturması, Trump’ın seçim kampanyasını yürüten ekibin, Demokratik Parti üyelerinin bilgisayarlarının ele geçirilmesi ile herhangi bir alakası olmadığını ortaya koydu. Mueller bu eylemin sorumluluğunu ‘Rus yetkililerin kontrolünde olan hacker’lara’ yükledi.

Bunun yanında Mueller’in, Rusya’nın seçimleri etkilemeye çalıştığı 2 yöntem belirlediği anlaşıldı.

Özel yetkili savcı, ‘Rus dosyası’ ile ilgili raporunun Trump’ın suç işlediğine dair bir sonuç içermediğini ve aynı zamanda ABD Başkanı’nı aklamadığını da kaydetti. Mueller özellikle de Trump’ın adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı yönündeki soruya yanıt vermekte zorlandı.

Adalet Bakanlığı, Mueller’in raporundan yeni bilgileri yayınlayıp yayınlamama kararını, bunun yasalara aykırı olmadığından emin olduktan sonra verecek.

KREMLİN: SORUŞTRMANIN SONUÇLARINI HENÜZ İNCELEMEDİK

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Özel Yetkili Savcı Mueller’in tamamladığı soruşturmanın sonuçlarının Kremlin tarafından henüz incelenmediğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya soruşturması kapsamında Trump, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'in görevine son vermişti. ABD Adalet Bakanlığı da Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de, Robert Mueller'i atamıştı.

Mueller'in başlattığı soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyordu.