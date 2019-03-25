Özel Yetkili Savcı Mueller, 2016 seçimleri ile ilgili Trump ile Rusya arasında yapılan herhangi bir gizli anlaşma bulamadı

Bunun yanında Mueller’in, Rusya’nın seçimleri etkilemeye çalıştığı 2 yöntem belirlediği anlaşıldı.
Özel yetkili savcı, ‘Rus dosyası’ ile ilgili raporunun Trump’ın suç işlediğine dair bir sonuç içermediğini ve aynı zamanda ABD Başkanı’nı aklamadığını da kaydetti. Mueller özellikle de Trump’ın adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı yönündeki soruya yanıt vermekte zorlandı.
Adalet Bakanlığı, Mueller’in raporundan yeni bilgileri yayınlayıp yayınlamama kararını, bunun yasalara aykırı olmadığından emin olduktan sonra verecek.
KREMLİN: SORUŞTRMANIN SONUÇLARINI HENÜZ İNCELEMEDİK
Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Özel Yetkili Savcı Mueller’in tamamladığı soruşturmanın sonuçlarının Kremlin tarafından henüz incelenmediğini açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Mueller'in başlattığı soruşturmada, Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.
Rusya soruşturmasında şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in yanı sıra Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.
Trump ise soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor, Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyordu.
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