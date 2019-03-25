Pence: Trump, Golan'ı bugün imzalıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Vekili ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Trump'ın Golan'ı İsrail toprağı sayan karanameyi bugün imzlayacağını duyurdu.

ABD-İsrail ilişkilerinde büyük etkisi bulunan Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi'nin (AIPAC) yıllık konferansında konuşan Pence, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu ağırlarken, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nde 'egemenliğini' tanıyan kararnameyi imzlayacağını teyit etti.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki 'hakkının' 52 yıldır ilk kez ABD tarafından resmen tanınacağı ve Trump'ın bunu Netanyahu yanındayken yapacağını söyleyen Başkan Yardımcısı'nın sözleri dolu salon tarafından alkışlarla karşılandı.

Trump'ın imzası, aynı zamanda yolsuzluk soruşturmalarına boğulmuş Netanyahu'yu İsrail'de 9 Nisan'da düzenlenecek erken seçimlerde ileriye fırlatacak bir güç niteliği taşıyor.