Trump, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıyan kararı imzaladı

Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından imzaladı.

ABD Başkanı, kararnameyi imzaladıktan sonra "Bunun gerçekleşmesi uzun zaman aldı. Bunu İsrail halkına ver" ifadelerini kullandı.

Trump'a "İsrail'in şimdiye kadar daha iyi bir arkadaşı olmamıştı" şeklinde yanıt veren Netanyahu "İsrail tıpkı 1967'de dik durduğu gibi, 1973'te dik durduğu gibi, bugün de dik duruyor. Asla pes etmeyiz" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ise "İsrail'in arkasındayız çünkü değerleri bizim değerlerimiz ve onun kavgası bizim kavgamız" şeklinde konuştu. Pence ayrıca, Amerika'nın Irak'ın nükleer silah kullanmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

© AP Photo / Carlos Barria ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" demişti.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

​İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak." dedi.