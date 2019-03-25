Pompeo'dan Lavrov'a: Rusya'nın Venezüella'ya asker göndermesine seyirci kalamayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezüella'daki son gelişmelerle ilgili Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Pompeo'nun Lavrov'a 'Rusya'nın Venezüella'daki eylemlerine ABD'nin seyirci kalmayacağını' söylediğini aktardı:

"Pompeo, Rusya, Venezüella'daki gerilimi kızıştırırken ABD ile bölge ülkelerinin kollarını kavuşturup seyirci kalmayacaklarını Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a söyledi. Venezüella'da Nicolas Maduro'nun gayrimeşru rejimini desteklemek için Rus askeri personeline süregiden takviye, Geçici Başkan Juan Guaido'yu çok güçlü biçimde destekleyen Venezülla halkının çektiği acıları uzatma riski taşıyor."

"Pompeo, Rusya'ya yapıcı olmayan adımlarına son verme ve Venezüella halkı için daha parlak bir gelecek isteyen diğer ülkelere katılma çağrısı yapmıştır" diye ekledi.

© REUTERS / Carlos Jasso Guaido'dan Venezüella halkına çağrı: İktidarı ele geçirme operasyonuna hazır olun

Öncesinde Caracas'daki bir diplomatik kaynak Sputnik'e bir grup Rus askeri personelinin Venezüella başkentine ulaştığını ve iki yönlü savunma sanayi işbirliği konusunda Maduro hükümeti yetkilileriyle görüşeceklerini söylemişti.

Medyaya göre cumartesi inen iki uçak 99 Rus askeri personelini ve 35 ton kargoyu Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na getirdi.

ABD'deki Trump yönetimi, kendisini tek taraflı olarak Geçici Başkan ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido üzerinden seçilmiş Devlet Başkanı Maduro'yu devirmek için siber savaş dahil dört koldan çok yoğun kampanya yürütüyor.

Trump, Venezüella'ya asker göndermeyi de seçeneklerden biri olarak gösterdi.