ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye ile YPG'nin olmadığı bir güvenli bölge üzerinde çalışıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığı'nda IŞİD'in Suriye'deki topraklarını tamamen kaybetmesinin ardından gazetecileri bundan sonraki süreç konusunda bilgilendirdi.

James Jeffrey'ye, Türkiye ve ABD arasında yaşanan YPG anlaşmazlığı ve Suriye'de oluşturulması olası güvenli bölge soruldu.

'TRUMP, BUNU NET BİR ŞEKİLDE ERDOĞAN'A İLETTİ'

Jeffrey, "Türkiye ile Türk sınırının belirli bir kısmında YPG güçlerinin olmadığı güvenli bir bölgenin oluşturulması için çalışıyoruz. Çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK bağlantıları konusunda çok rahatsız ve biz de bunu anlıyoruz. Başkan Trump bunu net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Ancak bazıları Kürt olan DSG ortaklarımızın kimse tarafından kötü muamele görmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışan bir formül üzerinde çalışıyoruz" dedi.

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Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Jeffrey, "Türkiye'nin kendisine yönelik tehlike konusunda endişeleri var. Bu endişelerini anlıyoruz. Uzun yıllar Kandil Dağları'ndan gelen tehditle baş edilmesi konusunda Türkiye ile temasımız oldu. Suriye'de yeni bir Kandil görmek istemeyiz. O nedenle, Başkan Trump'ın sahadaki DSG ortaklarımıza yönelik onaylamayacağı türden bir davranışa yol açmayacak, onların da endişelerini giderecek seçenekler geliştirilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.