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16:15 26 Mart 2019
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    ABD orta ölçekli balistik füze savunma sistemini test etti

    ABD füze savunma sisteminde bir ilki gerçekleştirdi

    © REUTERS / Lucy Nicholson
    ABD
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    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ilk kez gerçekleştirilen bir füzeyi savunma sisteminden fırlatılan iki önleyici füzeyle vurma denemesinde başarıya ulaştığını duyurdu.

    S-400 Triumf hava savunma sistemi
    © AP Photo / Pavel Golovkin
    'S-400 füze savunma sistemlerinin dünyada bir rakibi yok'
    Pentagon, Pasifik Okyanusu'nun üzerinde seyreden silahsız bir füzeyi, Kaliforniya'nın güneyinde yeraltı hangarlarında konuşlu sistemlerden fırlatılan iki önleyici füzeyle vurup imha ettiğini açıkladı.

    Bu, ilk defa yapılan bir 'salvo' denemesinde hedefin uzayda başarıyla vurulması anlamına geliyor.

    Marshall Adaları’ndaki Kwajalein Mercan Adası’ndan (6 bin 400 kilometre uzaklıktan) fırlatılan bir kıtalararası balistik füzeye (ICBM) karşı Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden ikili sistemle karşılık verildi. Füze sistemi, hedefi başarıyla imha etti.

    Bu deneme, ABD’nin GBI-Lead ve GBI-Trail olarak adlandırılan ikili Kara Konuşlu Ortayol Savunma sisteminin bir ICBM hedefine ilk salvo müdahalesi olarak kayıtlara geçti.

    Önleyicilerden biri, füzenin saldırı halinde savaş başlığı takılı olacak parçayı, önleyicilerden ikincisi bir başka parçayı vurdu.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Sergey Karpukhin
    Lavrov: ABD'nin küresel füze savunma sisteminin amacı Rusya'yı çevrelemek
    Pentagon'a bağlı Füze Savunma Kurumu (MDA) Direktörü Samuel A. Greaves, “Sistem tam olarak tasarlandığı gibi çalıştı. Test sonucu, çok gerçek bir tehdide karşı yetenekli, güvenilir bir caydırıcılığımız olduğunu gösterdi" dedi.

    Füze savunma sistemi on yıldan fazla bir süredir çalışıyor olsa da, ilk defa birden fazla önleyici füzenin tek bir hedefe fırlatıldığı bir 'salvo' müdahalesine girişti.

    Salvo konsepti, gerçek bir savaşta müdahalenin hedefi bulmasını ve vurmasını zorlaştırmak için tasarlanmış tuzakları ve diğer önlemlere karşı füzeye isabet ihtimalini artırmayı amaçlıyor.

    Bu ay Kongre’ye gönderilen 2020 savunma bütçesi talebinde, Pentagon, Alaska’da bulunan sistemi de içeren füze savunması için 9.4 milyar dolar istemişti.

    Boeing Başkan Yardımcısı ve GMD Program Direktörü Paul Smith "Bu denemeden toplanan veriler, yıllarca füze savunmasını güçlendirecek ve sisteme duyulan güveni artıracak. ABD yönetimi ülkeyi koruyan sistemlerin sayısını artırmayı planlarken biz de sistemin güvenilirliğini artırmaya devam ediyoruz" dedi.

    Kuzey Kore- Japonya- Füze
    © REUTERS / KCNA
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    Endişeli Bilim İnsanları Birliği'nin üzt düzey bilimcilerinden Laura Grego ise başarılı şekilde önlemenin füze savunma sisteminin savaş halinde ABD'yi savunmaya tamamen hazır olduğu anlamına gelmediğini söyledi.

    Denemenin alışılmadık düzeyde bir gizlilik içinde yapıldığını belirten Grego şöyle konuştu:

    "Başarı başarısızlıktan iyidir ama gizlilik yüzünden çıtayı ne kadar yükseğe kaldırdıklarını bilemiyorum. Deneme ne kadar gerçekçiydi? Pantagon'un sistemin gerçek dünya halinde nasıl çalıştığını bize göstermesi için daha gitmesi gereken çok yol var."

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