NI: ABD'nin bazı müttefikleri S-400'e hayran

Türkiye ve Katar'ın Rus hava savunma sistemi S-400 alımındaki kararlılığın, Ortadoğu'nun ABD'nin dış politikası için giderek daha büyük sorun oluşturmaya başladığının göstergesi olduğunu yazan The National İnterest, ABD'nin bölgede giderek karmaşık hale gelen stratejik hedeflerine ulaşmakta başarılı olup olamayacağını sorguladı.

Washington merkezli The National Interest, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın S-400 alımının gerçekleşmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar konusundaki uyarıların Ankara'nın kararını değiştirmediğine dikkat çekti. Ayrıca Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman el-Tani'nin de S-400'ü alma olasılığını değerlendirdiklerini doğruladığı hatırlatılan yazıda, bunun, ABD'nin bölgedeki en önemli iki müttefikinin, Washington'un jeopolitik rakibinden hava savunma sistemlerini almaya ilgi duyduğu anlamına geldiği kaydetti.

ABD'nin müttefiklerinden S-400 almamalarını talep etme çabalarının sonuçsuz kalma riskini taşıdığını yazan NI, elbette Türkiye'ye baskının artırılabileceğini ve Rusya'yla anlaşmayı bozmaya zorlanabileceğini belirterek, ancak bu durumda ABD'nin, bir dizi önemli sorunun çözümü için işbirliğine ihtiyaç olduğu bir anda Türkiye'yle büyük çaplı bir çatışmaya girilme olasılığının olduğu uyarısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın da Rus hava savunma sistemiyle ilgilendiğini hatırlatan dergi, tüm bunların, ABD'nin müttefiki ve güvenliği ile askeri planlaması için önemli olan iki Körfez ülkesinin, aralarındaki cepheleşmeye rağmen Rus silahın alımını değerlendirdiği anlamına geldiğine işaret etti.

Halihazırda Washington'un elinde, Türkiye'nin S-400 alımına engel olacak hiçbir aracın olmadığının altı çizilirken, diğer Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'yi örnek alması ve S-400'ü almayı istemesi durumunda, ABD'nin bölgedeki sarsılmaz bir etkiye sahip olmadığının ortaya çıkacağını kaydetti. Bu durumda en önemli sorunun, etkili Amerikalı politikacıların, ABD'nin, refahı ve güvenliği için bu denli önemli olan Ortadoğu'daki statüsündeki tektonik değişikliklere nasıl tepki göstereceği olduğu belirtildi.