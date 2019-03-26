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22:18 26 Mart 2019
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    Trump, Washington Capitals takımını şampiyonluğa götüren Rus hokey yıldızı Oveçkin’e hayranlığını açıkladı

    Trump, Washington Capitals takımını şampiyonluğa götüren Rus hokey yıldızı Oveçkin’e hayranlığını açıkladı

    © AFP 2019 / Alex Wong
    ABD
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    Geçen sezon Stanley Kupası’nı ilk kez kazanan ve şimdi de sezonu önde götüren Washington Capitals hokey takımını Oval Ofis’te kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, takım kaptanı Rus NHL (Gece Hokeyi Ligi) yıldızı Aleksandr Oveçkin’e övgüler yağdırdı. Trump, Oveçkin’in hayranı olduğunu ve onun takımı şampiyonluğa götürdüğünü söyledi.

    Washington Post'tan Isabelle Hurşudyan'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Stanly Cup Ulusal Hokey Ligi kapsamında verilen Stanley Kupası'nı ilk kez kazanıp şimdi de önde giden ve Rus NHL (Gece Hokeyi Ligi) yıldızı Aleksandr Oveçkin'in kaptanı olduğu Washington Capitals hokey takımını Oval Ofis'te kabul etti.

    Şampiyonlukları ve geçen sezon boyunca sergiledikleri etkileyici performanstan dolayı takımı tebrik eden Trump, Oveçkin'le ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

    ‘ÖZEL BİR SPORCU'

    Trump, Oveçkin'e "Bu adam… Onun hayranı olmaktan başka seçeneğim yok, çünkü özel biri. Ellerine bir bakın. Özel bir adam… Özel bir sporcu, oyuncu, hepsi…" dedi.

    Trump "Ona ‘Büyük İskender' (Alexander the Great) diyorlar. 13 yıllık NHL kariyerini Washington Capitals'le birlikte geçirdi, çok çalışması ve bağlılık duygusu, geçen sezon sonucunu verdi. Ligde 64 golle tüm oyunculara fark attı" dedi.

    Başkentte bu sezon da ilk sırada olan takımın kupayı arka arkaya ikinci kez almak için çok fazla şansı olduğunu belirten Trump "Tekrardan kazanacağınızı hissediyorum. Siz şampiyonsunuz, şampiyonların yüreğine sahipsiniz" dedi.

    OVEÇKİN: ŞAMPİYONLUK İÇİN TEKRAR ÇALIŞACAĞIZ

    Takım kaptanı Oveçkin de "Burada bulunmak ve sizle tanışmak benim için büyük bir onur. Bu başarıyı tekrar elde etmek için çalışacağız. Deneyimli bir takımımız var, iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var" ifadelerini kullandı.


    AYRI BİR GÖRÜŞME DE YAPTILAR

    Görüşmenin resmi kısmı sona erip kameralar kapandığında Oveçkin ve Trump kısa bir görüşme de yaptı. Bu kısa görüşmede ne konuştukları bilinmiyor. Ancak Oveçkin şubatta yaptığı bir açıklamada "Başkanla kısa bir süre görüşüp fotoğraf çektirecek, Rusya ile ilişkilerin gelişip gelişmeyeceğini soracağım" demişti.

    Görüşmede takım, Trump'a bir hokey sopası hediye etti.

    Diğer yandan Trump'ın takımı daveti ve Oveçkin'e olan sözleri, Rusya ile anlaşması olduğu yönündeki ‘esprilere' yol açtı. Görüşmenin arkasında ‘bit yeniği' arayanlar oldu. Nitekim Özel Savcı Robert Mueller'in 2 yıldır yürüttüğü soruşturma, Trump ile Rusya arasında gizli bir anlaşma olmadığını ortaya koymuştu.

    ​Oveçkin ise daha önceki bir açıklamasında siyasetten uzak durduğunu söylemişti.

    Etiketler:
    hokey, Stanly Cup Ulusal Hokey Ligi, Washington Capitals, Alexander Ovechkin, Donald Trump, Oval Ofis, ABD
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