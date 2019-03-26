Trump, Washington Capitals takımını şampiyonluğa götüren Rus hokey yıldızı Oveçkin’e hayranlığını açıkladı

Washington Post'tan Isabelle Hurşudyan'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Stanly Cup Ulusal Hokey Ligi kapsamında verilen Stanley Kupası'nı ilk kez kazanıp şimdi de önde giden ve Rus NHL (Gece Hokeyi Ligi) yıldızı Aleksandr Oveçkin'in kaptanı olduğu Washington Capitals hokey takımını Oval Ofis'te kabul etti.
Şampiyonlukları ve geçen sezon boyunca sergiledikleri etkileyici performanstan dolayı takımı tebrik eden Trump, Oveçkin'le ilgili övgü dolu sözler sarf etti.
.@ovi8 delivered a speech next to his teammates, the Stanley Cup, and @realDonaldTrump in the Oval Office pic.twitter.com/JTfgrYDVmd— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) March 25, 2019
‘ÖZEL BİR SPORCU'
Trump, Oveçkin'e "Bu adam… Onun hayranı olmaktan başka seçeneğim yok, çünkü özel biri. Ellerine bir bakın. Özel bir adam… Özel bir sporcu, oyuncu, hepsi…" dedi.
Hanging out in Georgetown with Ivanka #StanleyCup @NHL @Capitals @HockeyHallFame @IvankaTrump pic.twitter.com/IgSPRCZBTE— Philip Pritchard (@keeperofthecup) June 10, 2018
Trump "Ona ‘Büyük İskender' (Alexander the Great) diyorlar. 13 yıllık NHL kariyerini Washington Capitals'le birlikte geçirdi, çok çalışması ve bağlılık duygusu, geçen sezon sonucunu verdi. Ligde 64 golle tüm oyunculara fark attı" dedi.
Başkentte bu sezon da ilk sırada olan takımın kupayı arka arkaya ikinci kez almak için çok fazla şansı olduğunu belirten Trump "Tekrardan kazanacağınızı hissediyorum. Siz şampiyonsunuz, şampiyonların yüreğine sahipsiniz" dedi.
Check out the gold stick which was presented to the President from the @Capitals today. Pretty cool. @NHL @WhiteHouse @HockeyHallFame pic.twitter.com/9O3DT4jdgu— Philip Pritchard (@keeperofthecup) March 25, 2019
OVEÇKİN: ŞAMPİYONLUK İÇİN TEKRAR ÇALIŞACAĞIZ
Takım kaptanı Oveçkin de "Burada bulunmak ve sizle tanışmak benim için büyük bir onur. Bu başarıyı tekrar elde etmek için çalışacağız. Deneyimli bir takımımız var, iyi oyunculardan oluşan bir takımımız var" ifadelerini kullandı.
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The Washington Capitals attended the White House today to celebrate their first-ever franchise Stanley Cup Championship with President Trump. #ALLCAPS #RockTheRed #LetsGoCaps #WashingtonCapitals #Capitals #Caps #WhiteHouse #StanleyCup #StanleyCupChampions #Champion #Champions #WashingtonDC #DCSports #NHL #hockey
AYRI BİR GÖRÜŞME DE YAPTILAR
Görüşmenin resmi kısmı sona erip kameralar kapandığında Oveçkin ve Trump kısa bir görüşme de yaptı. Bu kısa görüşmede ne konuştukları bilinmiyor. Ancak Oveçkin şubatta yaptığı bir açıklamada "Başkanla kısa bir süre görüşüp fotoğraf çektirecek, Rusya ile ilişkilerin gelişip gelişmeyeceğini soracağım" demişti.
Görüşmede takım, Trump'a bir hokey sopası hediye etti.
Diğer yandan Trump'ın takımı daveti ve Oveçkin'e olan sözleri, Rusya ile anlaşması olduğu yönündeki ‘esprilere' yol açtı. Görüşmenin arkasında ‘bit yeniği' arayanlar oldu. Nitekim Özel Savcı Robert Mueller'in 2 yıldır yürüttüğü soruşturma, Trump ile Rusya arasında gizli bir anlaşma olmadığını ortaya koymuştu.
Wow, Alex Ovechkin (a Russian) is visiting Trump today?? At the White House in front of everyone??— Last Burning Man (@burning_last) March 25, 2019
So much collusion
The closest thing to Russian collusion for @realDonaldTrump was the @Capitals visiting the White House today. Alex Ovechkin had a big smile on his face when he shook Trump’s hand @CNNPolitics— Panos (@The_Viz10) March 25, 2019
Oveçkin ise daha önceki bir açıklamasında siyasetten uzak durduğunu söylemişti.
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The Washington Capitals attended the White House today to celebrate their first-ever franchise Stanley Cup Championship with President Trump. #ALLCAPS #RockTheRed #LetsGoCaps #WashingtonCapitals #Capitals #Caps #WhiteHouse #StanleyCup #StanleyCupChampions #Champion #Champions #WashingtonDC #DCSports #NHL #hockey
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The Washington Capitals attended the White House today to celebrate their first-ever franchise Stanley Cup Championship with President Trump. #ALLCAPS #RockTheRed #LetsGoCaps #WashingtonCapitals #Capitals #Caps #WhiteHouse #StanleyCup #StanleyCupChampions #Champion #Champions #WashingtonDC #DCSports #NHL #hockey
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