Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Maduro'nun günleri sayılı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı açıklamada, batı yarımkürenin Venezüella krizini çözmek için birleştiğini ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun günlerinin 'sayılı' olduğunu söyledi.

Brezilya Savunma Bakanı Fernando Azevedo ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 'günlerinin sayılı' olduğunu öne sürdü.

Bolton, "(Venezüella ile) Birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Bölge birleşti ve Maduro'nun günleri sayılı" diye konuştu.

Had a good discussion with Brazil’s Defense Minister, Fernando Azevedo this morning. Look forward to working together. The region is united, and Maduro’s days are numbered. pic.twitter.com/NqqwuM6yK6 — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 26, 2019

Öte yandan Bolton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD, Batı yarımkürede paylaşılan demokrasi, güvenlik ve hukukun üstünlüğü hedeflerine burnunu sokan düşman yabancı askeri güçleri hoş görmeyecek" diye konuştu.

The United States will not tolerate hostile foreign military powers meddling with the Western Hemisphere’s shared goals of democracy, security, and the rule of law. The Venezuelan military must stand with the people of Venezuela. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 25, 2019

Bolton, "ABD, Venezüella halkına yardım için gıda ve ilaç gönderiyor. Diktatörü desteklemek üzere nükleer kapasiteli bombardıman uçakları ve özel kuvvetler göndermek yerine Rusya, Venezüeşla halkına destek için uluslararası toplumla birlikte çalışmalı" ifadelerini kullandı.

The United States sends food and medicine to help the people of Venezuela. Rather than sending nuclear-capable bombers and special forces to prop up a corrupt dictator, Russia should work with the international community to support the Venezuelan people. — John Bolton (@AmbJohnBolton) March 25, 2019

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ziyareti sırasında Venezüella'ya askeri müdahale olasılığını dile getirerek 'tüm seçeneklerin masada olduğunu' söylemişti.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Washington'un Venezüella krizini askeri yollarla çözme niyetinde olmadığını belirtti.