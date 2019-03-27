Trump için bir zafer daha: Temsilciler Meclisi ulusal acil durum vetosunu aşamadı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın ulusal acil durum ilanının iptaline yönelik vetosunu geçersiz kılmak amacıyla yapılan oylamada yeterli oy sayısına ulaşamadı. Trump, durumu 'büyük zafer' diye niteledi.

© AFP 2019 / Nicholas Kamm Trump, 'ulusal acil durumun' iptalini isteyen tasarıyı veto etti

ABD Başkanı Donald Trump için peş peşe 'güzel haberler' geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde Meksika sınırına örülecek duvar için finansman arayan Trump'ın ulusal acil durum ilanının iptaline yönelik vetosunu geçersiz kılmak amacıyla yapılan oylamada çoğunluğa ulaşılamadı.

DEMOKRATLAR 14 CUMHURİYETÇİNİN 'AKLINI ÇELDİ'

© AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs Trump'ın 'ulusal acil durum' kararının iptalini öngören tasarı Senato'da onaylandı

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin desteği alınamadığı için yeterli oy sayısına ulaşılamadı. 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde tasarıya destek 248 oyda kaldı. 181 karşı oy kullanılırken, Demokratların 14 Cumhuriyetçiyi kendi saflarına çektikleri görüldü.

Tasarının kabul edilmesi için Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyordu.

Kararı ‘büyük zafer' olarak niteleyen Trump ise Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Oylama basitçe yeniden teyit etti ki, Demokratlar açık sınırların, uyuşturucunun ve suçun taraftarı" ifadelerini kullandı.

Thank you to the House Republicans for sticking together and the BIG WIN today on the Border. Today’s vote simply reaffirms Congressional Democrats are the party of Open Borders, Drugs and Crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Mart 2019

​KONGREYİ BYPASS ETMİŞTİ

Seçim vaatlerinden olan duvar inşası için beklediği finansmanı alamayan Trump, 15 Şubat'ta Kongre'yi bypass ederek ulusal acil durum ilan etmişti. Bu yolla Trump'ın yasadışı göçe karşı gerekli gördüğü duvarın inşası için gerekli bütçeyi askeri ödenekten karşılaması bekleniyordu. Demokratlar durumu protesto etmişti.

Kongre'nin her iki kanadında yapılan oylamada Trump'ın ilanına karşı çıkan tasarılar kabul edilmiş, Trump da tasarıyı veto etmişti.

BİR HAFTADA İKİNCİ 'ZAFER'

2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi konusunda yürütülen soruşturmada kendisi için suçlama yöneltilmesinin ardından gelen bu karar Trump için ‘ikinci bir zafer' olarak görüldü.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da dün, duvarın inşaatı için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasını onayladığını açıklamıştı. Ulusal acil durum ilanının ardından onaylanan ilk fon bu olmuştu.