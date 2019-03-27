Trump için bir zafer daha: Temsilciler Meclisi ulusal acil durum vetosunu aşamadı

Temsilciler Meclisi'nde Meksika sınırına örülecek duvar için finansman arayan Trump'ın ulusal acil durum ilanının iptaline yönelik vetosunu geçersiz kılmak amacıyla yapılan oylamada çoğunluğa ulaşılamadı.
DEMOKRATLAR 14 CUMHURİYETÇİNİN 'AKLINI ÇELDİ'
Tasarının kabul edilmesi için Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyordu.
Kararı ‘büyük zafer' olarak niteleyen Trump ise Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Oylama basitçe yeniden teyit etti ki, Demokratlar açık sınırların, uyuşturucunun ve suçun taraftarı" ifadelerini kullandı.
Thank you to the House Republicans for sticking together and the BIG WIN today on the Border. Today’s vote simply reaffirms Congressional Democrats are the party of Open Borders, Drugs and Crime!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Mart 2019
KONGREYİ BYPASS ETMİŞTİ
Seçim vaatlerinden olan duvar inşası için beklediği finansmanı alamayan Trump, 15 Şubat'ta Kongre'yi bypass ederek ulusal acil durum ilan etmişti. Bu yolla Trump'ın yasadışı göçe karşı gerekli gördüğü duvarın inşası için gerekli bütçeyi askeri ödenekten karşılaması bekleniyordu. Demokratlar durumu protesto etmişti.
BİR HAFTADA İKİNCİ 'ZAFER'
2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahalesi konusunda yürütülen soruşturmada kendisi için suçlama yöneltilmesinin ardından gelen bu karar Trump için ‘ikinci bir zafer' olarak görüldü.
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da dün, duvarın inşaatı için Pentagon bütçesinden 1 milyar dolar kullanılmasını onayladığını açıklamıştı. Ulusal acil durum ilanının ardından onaylanan ilk fon bu olmuştu.
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