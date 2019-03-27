Pence 2024'e kadar Ay'a astronot gönderilmesini istedi

NASA'nın bu hedef için 'tüm yöntemleri' kullanmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Pence, gerekirse NASA roketleri ve araçlarının yerine özel şirket üretimi olanların koyulabileceğini kaydetti.
'ÇABALARIMIZI İKİ KATINA ÇIKARMANIN ZAMANI'
Pence, "Çabalarımızı iki katına çıkarmanın zamanı. Bu olabilir ama tempoyu artırmazsak olmayacaktır" dedi.
NASA Başkanı Jim Bridenstine, 2024 tarihine kadar Ay'a astronot göndermek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, bunun için mega roketlere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
YESTERDAY: Vice President Pence participates in NASA National Space Council Meeting. pic.twitter.com/uYxOSvm9wj— The Hill (@thehill) March 27, 2019
UZMANLAR ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR
ABD'nin Ay'a ilk insanı göndermesinin üzerinden bu yaz 50 yıl geçmiş olacak. Apollo astronotlarının son olarak 1972'de Ay'ın üzerinde yürümesinin ardından bir daha hiçbir ülke, Dünya'nın uydusuna insan göndermeyi başaramadı.
NASA'nın Temmuz 1969'da Ay'a astronot göndermek için tüm işleri tamamlaması 8 yıl sürmüştü.
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