Trump'ı çok sevdiği Twitter vurdu: 'Utanıyorum' diyen ABD'liler arttı

Guardian'ın aktardığına göre, Haziran 2015 ile Aralık 2017 arasında ABD'deki hesaplardan yapılan on milyonlarca paylaşımı analiz eden bilim insanları, utanç ve bunun versiyonu olan kelimelerle ifade edilen hislerin yüzde 45 oranında arttığını saptadı. Daha önce utançtan bahseden paylaşımların sayısı bir milyonda 909 iken, bu oran seçimle birlikte 1319'a çıkmış.
TRUMP TEK BELİRLEYİCİ DEĞİL AMA ONUNLA ZİRVE YAPIYOR
Donald Trump'ın ulusun hissiyatının tek belirleyicisi olmadığını ya da en azından Twitter'da durumun bu olmadığını vurgulayan bilim insanları dikkat çeken başka bir bulguyu vurguladı.
Twitter aracılığıyla ifade edilen utanç mesajlarını dair verileri ve kelime bulutlarını inceleyen uzmanlar, Trump ile ilgili göndermelerin öne çıktığını saptadı.
ABD'LİLER EN ÇOK NE ZAMAN UTANDI?
Araştırmaya göre utanç hissindeki ilk tepe nokta, 10 Ekim 2016'da ikinci seçim tartışmasından hemen sonra yaşandı. Bu tartışmada rakibi Hillary Clinton'ı alt etmek için seksist, aşağılayan söylemler kullanmasıyla tepki çeken Trump, pek çok yorumcu tarafından sorulara cevap vermek yerine dalga geçtiği eleştirileriyle karşılanmıştı.
ABD'li sosyal medya kullanıcılarının en çok utanç hissettiği ikinci zirve noktası ise, 18 Mart 2017'de Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmayı reddetmesiyle yaşandı.
Üçüncü tavan noktası da, 28 Mayıs 2017'de bir NATO zirvesine katılan Trump'ın burada Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'i kenara iterek önüne geçmesiyle kaydedildi.
HER ALANDA HİSSETTİRİYOR
Bunun dışında Trump yemin ederek göreve başladığında, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiklerini duyurduğunda, G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğinde Charlottesville kentinde yaşanan aşırı ırkçı saldırılara karşı yapılan eylemlerde iki tarafı da suçlu bulduğunu açıkladığında da utandığını söyleyen ABD'lilerin sayısı arttı.
'ABD'LİLER ONUN ADINA UTANIYOR'
Paulus, Trump'ın sosyal ve siyasi normları kasten ihlal etmesinin bu utanca yol açtığını söyledi.
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