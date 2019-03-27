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15:13 27 Mart 2019
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    Donald Trump

    Trump'ı çok sevdiği Twitter vurdu: 'Utanıyorum' diyen ABD'liler arttı

    © REUTERS / Alexander Drago
    ABD
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    Sosyal medya paylaşımlarını analiz eden bir araştırma, ABD'de Trump başkan olduğundan beri utanç hissinin yüzde 45 arttığını saptadı. Nörolog Paulus, "Başta Amerikalılar için araya mesafe koymak ve başkalarının acılarından zevk alıyor gibi hissetmek kolay olabilirdi. Ama sonra Trump seçildi ve onun adına utanmaya başladılar" dedi.

    Donald Trump-Mike Pompeo
    © REUTERS / Leah Millis
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    Bilim insanları, pek çok ABD'linin ‘ulusal utanç' olarak nitelediği Donald Trump'ın başkan seçilmesinin yarattığı hissiyatı farklı bir açıdan test etti. ABD'lilerin hislerine dair resmi verilere sahip olmayan uzmanlar bunun yanıtını Trump'ın da sıklıkla kullandığı Twitter'da aradı.

    Guardian'ın aktardığına göre, Haziran 2015 ile Aralık 2017 arasında ABD'deki hesaplardan yapılan on milyonlarca paylaşımı analiz eden bilim insanları, utanç ve bunun versiyonu olan kelimelerle ifade edilen hislerin yüzde 45 oranında arttığını saptadı. Daha önce utançtan bahseden paylaşımların sayısı bir milyonda 909 iken, bu oran seçimle birlikte 1319'a çıkmış.

    TRUMP TEK BELİRLEYİCİ DEĞİL AMA ONUNLA ZİRVE YAPIYOR

    Donald Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
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    Almanya'da bulunan Lübeck Üniversitesi'nde sosyal nörolog Frieder Paulus, "Barack Obama yönetimiyle karşılaştırıldığında, Trump'ın seçilmesinden bu yana utanma konusunda bir artış var" dedi.

    Donald Trump'ın ulusun hissiyatının tek belirleyicisi olmadığını ya da en azından Twitter'da durumun bu olmadığını vurgulayan bilim insanları dikkat çeken başka bir bulguyu vurguladı.

    Twitter aracılığıyla ifade edilen utanç mesajlarını dair verileri ve kelime bulutlarını inceleyen uzmanlar, Trump ile ilgili göndermelerin öne çıktığını saptadı.

    Donald Trump
    © REUTERS /
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    Frieder Paulus, "Ortalamada bir artışın yanı sıra utanç hissinde pek çok tavan noktası saptadık" diye açıkladı.

    ABD'LİLER EN ÇOK NE ZAMAN UTANDI?

    Araştırmaya göre utanç hissindeki ilk tepe nokta, 10 Ekim 2016'da ikinci seçim tartışmasından hemen sonra yaşandı. Bu tartışmada rakibi Hillary Clinton'ı alt etmek için seksist, aşağılayan söylemler kullanmasıyla tepki çeken Trump, pek çok yorumcu tarafından sorulara cevap vermek yerine dalga geçtiği eleştirileriyle karşılanmıştı.

    ABD'li sosyal medya kullanıcılarının en çok utanç hissettiği ikinci zirve noktası ise, 18 Mart 2017'de Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmayı reddetmesiyle yaşandı.

    Üçüncü tavan noktası da, 28 Mayıs 2017'de bir NATO zirvesine katılan Trump'ın burada Karadağ Başbakanı Dusko Markovic'i kenara iterek önüne geçmesiyle kaydedildi.

    HER ALANDA HİSSETTİRİYOR

    Bunun dışında Trump yemin ederek göreve başladığında, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiklerini duyurduğunda, G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğinde Charlottesville kentinde yaşanan aşırı ırkçı saldırılara karşı yapılan eylemlerde iki tarafı da suçlu bulduğunu açıkladığında da utandığını söyleyen ABD'lilerin sayısı arttı.

    'ABD'LİLER ONUN ADINA UTANIYOR'

    Donald Trump ile en büyük oğlu Donald Trump Jr.
    © AP Photo / Seth Wenig
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    Paulus, "Kaydedilen tüm zirve noktalar Trump'la bağlantılı. İlk başta Amerikalılar için araya mesafe koymak ve başkalarının acılarından zevk alıyor gibi hissetmek kolay olabilirdi. Ancak sonra Trump seçildi ve Amerikalılar onun adına utanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

    Paulus, Trump'ın sosyal ve siyasi normları kasten ihlal etmesinin bu utanca yol açtığını söyledi.

    Etiketler:
    utanç, utanma, Araştırma, Sosyal medya, Twitter, Lübeck Üniversitesi, Frieder Paulus, Dusko Markovic, Donald Trump, Hillary Clinton, Angela Merkel, Barack Obama, Almanya, ABD
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