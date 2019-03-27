Yale Üniversitesi, ailesinin rüşvet verdiği öğrenciyi okuldan attı

Yale Üniversitesi, ailesi giriş için bir milyon dolardan fazla rüşvet verdiği iddia edilen bir öğrencinin kaydını sildi.

Geçen hafta ABD'de aralarında ünlü yıldızların da olduğu 50 kişinin çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlanmasının üzerine Yale Üniversitesi'nden somut bir adım geldi.

BBC ile Mail and Guardian'ın haberlerine göre, Yale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, okula 2018'de hileli şekilde girdiği iddiaları ortaya atılan öğrencinin kabul belgesinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, üniversite yönetiminin, rüşvet iddialarından ilk kez Boston Federal Savcılığı'nın geçen kasım ortasında kadın futbol takımının koçu Rudy Meredith ile ilgili bilgi edinmek istemesi üzerine haberdar olduğu ifade edildi.

Yetkililer peşine düşmeden hemen önce Yale'den ayrılan Meredith'in "sadece iki adaya" sahte sporcu tavsiyesi verdiği, adaylardan birinin Ocak 2018'de okula kabul edildiği, öğrencinin ailesinin çocuklarının üniversiteye girebilmesi için 1.2 milyon dolar rüşvet verdiğinin iddia edildiği bildirildi.

Koç Meredith'in aileyle irtibat kurmasını sağlayan ara bulucudan da 400 bin dolar aldığı ileri sürülürken, üniversitenin iddialarla ilgili soruşturma çerçevesinde öğrencinin kabul belgesinin iptaline karar verildiği kaydedildi.

Meredith'in yarın dolandırıcılık suçlamasıyla Boston'da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

© REUTERS / Mario Anzuoni Üniversiteye rüşvet vermekten tutuklanan Desperate Housewives oyuncusu kefaletle serbest

Rüşvet skandalında adı geçen kişiler arasında Desperate Housewives (Umutsuz Ev Kadınları) dizisiyle tanınan Felicity Huffman ve Full House (Bizim Ev) dizisinde oynayan Lori Laughlin de bulunuyor.

Ayrıca, Giyim firması Mossimo'nun kurucusu eşi Mossimo Giannulli; ‘The Today Show', ‘The Oprah Winfrey Show' ve ‘The View' gibi programlarla adını duyuran Jane Buckingham; Douglas Hodge, Manuel Henriquez ve Gordon Caplan gibi ünlü isimlerin yanı sıra hukuk, finans ve iş dünyasının önde gelen isimleri ve en az dokuz spor koçu da skandalla anılıyor.

HUFFMAN MAHKEMEYE ÇIKTI

Huffman, 18 yaşındaki kızı Sofia'nın okula kabul edilmesi için sınav puanını yükseltme karşılığında 15 bin dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle salı sabahı tutuklanırken, ünlü oyuncu Los Angeles'ta mahkemeye çıkarılmıştı.

250 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Huffman'ın pasaportuna el konulmuştu.

© AFP 2019 / David McNew ABD'de çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlanan isimler arasında ünlü oyuncu Felicity Huffman da yer aldı

ÖĞRENCİLERİN HABERİ YOK

Skandalla ilgili soruşturma kapsamında yaklaşık 50 kişi hakkında dava açıldı. 33 ebeveyn, yaklaşık 6 buçuk milyon dolar rüşvet vermekle suçlanıyor.

Mahkeme kayıtlarında, okullara kabul alan öğrencilerin birçoğunun durumdan haberi olmadığı, rüşvetleri ailelerin verdiği belirtildi.