Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Trump'tan ilk röportaj: Bizi devirmeye çalıştılar

'EĞER BİZ YAPSAYDIK…'
Trump, "Eğer bunu Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti'ye yapmış olsaydı, eğer bunu (eski) Başkan (Barack) Obama'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu; bu vatan hainliği sayılırdı ve hayatlarının geri kalanını hapiste geçirirlerdi" ifadelerini kullandı.
Soruşturmayı yürüten eski FBI çalışanları Peter Strzok ve Lisa Page'e de dikkat çeken Trump, bu gibi isimlerin yanı sıra yüzlerce kişinin kendisine karşı oldukları için yanlı davrandıklarını savundu ve ‘bu hainlikleri için cezalandırılmaları gerektiğini' söyledi.
'BAŞKA BAŞKANLARIN BAŞINA GELMEMELİ'
'EN MASUM KİŞİ BENDİM'
Mueller soruşturmasında 'en masum kişinin kendisi olduğunu' söyleyen Trump, "Milyonlarca sayfa belge incelediler ve hiçbir şey bulamadılar. Rusya'nın 2016 seçimlerine etkisi zaten sıfırdı" ifadelerini kullandı.
ABD Adalet Bakanı William Barr, Kongre üyelerine Rusya soruşturması raporuna ilişkin gönderdiği mektubunda, Trump veya başkanlık seçimleri kampanyasında görevli herhangi bir kimsenin seçimle ilgili olarak Rusya ile işbirliği yaptığının tespit edilmediğini açıklamıştı.
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