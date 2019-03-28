Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Trump'tan ilk röportaj: Bizi devirmeye çalıştılar

ABD Başkanı Trump, Mueller'in Rusya ile seçim işbirliği soruşturmasının tamamlanmasının ardından ilk kez konuştu. "Bu soruşturma hükümetimizi devirmeye teşebbüstü" diyen Trump, 'en masum insan olduğunu' söyledi.

© AP Photo / Andrew Harnik Özel Yetkili Savcı Mueller, 2016 seçimleri ile ilgili Trump ile Rusya arasında yapılan herhangi bir gizli anlaşma bulamadı

Kendisine yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında Sean Hannity'nin sorularını yanıtlayan Trump, soruşturmanın kendisini ve hükümetini hedef aldığını savundu. Trump, "Bu soruşturma hükümetimizi devirmeye teşebbüstü, yasa dışı bir girişimdi" dedi.

'EĞER BİZ YAPSAYDIK…'

Trump, "Eğer bunu Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Parti'ye yapmış olsaydı, eğer bunu (eski) Başkan (Barack) Obama'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu; bu vatan hainliği sayılırdı ve hayatlarının geri kalanını hapiste geçirirlerdi" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı yürüten eski FBI çalışanları Peter Strzok ve Lisa Page'e de dikkat çeken Trump, bu gibi isimlerin yanı sıra yüzlerce kişinin kendisine karşı oldukları için yanlı davrandıklarını savundu ve ‘bu hainlikleri için cezalandırılmaları gerektiğini' söyledi.

'BAŞKA BAŞKANLARIN BAŞINA GELMEMELİ'

© REUTERS / Leah Millis Başsavcılıktan Trump'ın iş anlaşmalarına soruşturma

"Bu tür bir hainliğin başka hiçbir başkanın başına gelmesine izin veremeyiz" diyen Trump, "Bundan 50 yıl, 100 yıl sonra bile eğer biri aynı şeyi denerse en ağır cezayı alacaklarını bilmeliler" yorumunu yaptı.

'EN MASUM KİŞİ BENDİM'

Mueller soruşturmasında 'en masum kişinin kendisi olduğunu' söyleyen Trump, "Milyonlarca sayfa belge incelediler ve hiçbir şey bulamadılar. Rusya'nın 2016 seçimlerine etkisi zaten sıfırdı" ifadelerini kullandı.

2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli işbirliği olduğu iddiaları üzerine 17 Mayıs 2017'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in başlattığı soruşturma geçen cuma günü tamamlanmıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Kongre üyelerine Rusya soruşturması raporuna ilişkin gönderdiği mektubunda, Trump veya başkanlık seçimleri kampanyasında görevli herhangi bir kimsenin seçimle ilgili olarak Rusya ile işbirliği yaptığının tespit edilmediğini açıklamıştı.