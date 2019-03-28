ABD'li kaynaklara göre Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak zor ama imkansız değil

ABD'li kaynaklar, NATO üyesi Türkiye'yi trilyon dolarlık F-35 savaş uçağı programından çıkarmanın Ankara'nın jet üretim sürecindeki bütünsel rolünden dolayı zor olacağını ancak bunun imkansız olmadığını belirtti.

© Sputnik / Russian Defence Ministry Rostech: Türkiye baskılara rağmen S-400 anlaşmasının tamamen uygulanmasına odaklı

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak üzere anlaşma imzalamasıyla birlikte ABD ile yaşanan F-35 kriziyle ilgili Reuters'e konuşan ABD'li iki kaynak Türkiye'nin yerine başka ülkenin koyulabileceğini söyledi. Pentagon ve Türk büyükelçiliği yetkilileri ise, konuya ilişkin açıklama yapmadı.

'YERİNE BAŞKASI KONULMAYACAK KADAR BÜYÜK DEĞİL'

ABD'nin yaklaşımı hakkında doğrudan bilgi sahibi bir kişi, "Türkiye'nin F-35 için ürettiği yaklaşık 800 parça var ve bunlardan çok azı için tek kaynak" diyerek sadece Türk kaynaklardan tedarik edilen parçaların, geçmişte üretim için teklif vermiş şirketlerden alınabileceğini söyledi.

Yetkili "Türkiye yerine başkası koyulamayacak kadar büyük değil" dedi.

'ÜRETİMİ YAVAŞLATIR'

Yetkili, Türk parçalarının yerine başka şey koymak veya bulmanın jetleri üreten Lockheed Martin tesisinde üç aylık bir süre için üretimi yavaşlatacağını belirtti.

Lockheed konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık ayında Ankara'nın F-35 üretiminde önemli bir rol oynadığını ve bu nedenle programdan çıkarmanın kolay olmayacağını söylemişti.

Ancak kaynaklar, Türkiye'de üretilen F-35'in çeşitli parçalarının yerine kolayca başka şeylerin koyulabileceğini söylüyor. Örneğin, Ankara'da üretilen uçak gövdesi bunları zaten Kaliforniya'da üreten Northrop Grumman Corp tarafından yapılabilir.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da geçen salı NATO müttefiki Türkiye'nin F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'nda kalmasını istediğini, ama bunun için Ankara'nın Patriot füze savunma sistemi satın alması gerektiğini söylemişti.