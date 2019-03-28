Trump Google'ı bu sefer övdü: Tamamen ABD ordusuna bağlı olduğunu taahhüt etti, Çin ordusuna değil

Trump ayrıca, Pichai ile yaptığı görüşmede Google ile muhafazakarlar arasındaki tartışmanın temel konularından olan 'politik adalet' konusunun da ele alındığını bildirdi.
Just met with @SundarPichai, President of @Google, who is obviously doing quite well. He stated strongly that he is totally committed to the U.S. Military, not the Chinese Military….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2019
'GÖRÜŞMEDEN MEMNUNİYET DUYDUK'
Google'dan BBC'ye yapılan açıklamada ise şirketin söz konusu görüşmeden 'memnun kaldığı' belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Amerikan işgücünün geleceğine yatırım yapmak, yeni teknolojilerin ilerletilmesi ve ABD hükümetiyle çalışmaya devam etme taahhüdümüz hakkında Başkan ile verimli görüşmeler yapmaktan ötürü memnuniyet duyduk"
DUNFORD DA ELEŞTİRMİŞTİ
ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da, Google'la ilgili olarak "Google'ın Çin'de yaptığı çalışma dolaylı olarak Çin ordusuna yarar sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Suçlamaların kaynağını ise Google'ın 2017'de Çin'in başkenti Pekin'de kurduğu yapay zeka laboratuvarı oluşturuyor. Şirketin bu hamlesi, Washington yönetimince şüpheyle karşılanmıştı. Ancak Google, Pekin hamlesinin 'askeri olmayan uygulamalara' odaklanacağı konusunda ısrar etti.
Google ayrıca, Çin pazarı için oluşturduğu 'Project Dragonfly' isimli arama motoru yüzünden de sert eleştirilerle karşılaşmıştı.
PENTAGON PROJESİ YENİLENMEDİ
Google'ın Çin operasyonları konusundaki endişelerin artmasına rağmen, şirket daha önce ABD ordusuna yardım etmeye istekli olduğunu göstermişti.
Google daha önce, Pentagon'la imzaladığı yapay zeka anlaşmasında drone çekimlerinden video analiz programı geliştirmişti. Ancak, 'Project Marven' adı verilen proje kontratının Google çalışanlarından alınan geri bildirimler sonucunda yenilenmediği öğrenilmişti.
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