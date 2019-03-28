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17:27 28 Mart 2019
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    Donald Trump

    Trump Google'ı bu sefer övdü: Tamamen ABD ordusuna bağlı olduğunu taahhüt etti, Çin ordusuna değil

    Twitter
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, 'Çin Ordusu yerine tamamen ABD Ordusu'na bağlı olduğu' için Google'ı övdü. Trump, "Google tamamen ABD ordusuna bağlı olduğunu taahhüt etti, Çin ordusuna değil" ifadelerini kullandı.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
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    Google CEO'su Sundar Pichai ile bir araya geldikten sonra açıklamalarda bulunan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Açık bir şekilde çok iyi giden Google başkanı Sundar Pichai ile bir araya geldim. Tamamen ABD ordusuna bağlı olduğunu taahhüt etti, Çin ordusuna değil" ifadelerini kullandı.

    Trump ayrıca, Pichai ile yaptığı görüşmede Google ile muhafazakarlar arasındaki tartışmanın temel konularından olan 'politik adalet' konusunun da ele alındığını bildirdi.

    'GÖRÜŞMEDEN MEMNUNİYET DUYDUK'

    Google'dan BBC'ye yapılan açıklamada ise şirketin söz konusu görüşmeden 'memnun kaldığı' belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

    "Amerikan işgücünün geleceğine yatırım yapmak, yeni teknolojilerin ilerletilmesi ve ABD hükümetiyle çalışmaya devam etme taahhüdümüz hakkında Başkan ile verimli görüşmeler yapmaktan ötürü memnuniyet duyduk"

    Google
    © REUTERS / Dado Ruvic
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    Trump'ın Google'a yönelik bu 'yumuşaması', şirkete yönelttiği 'Çin'e ve ordusuna yardım ettiği' yönündeki suçlamasından iki hafta sonra gerçekleşti.

    DUNFORD DA ELEŞTİRMİŞTİ

    ABD Genelkurmay Başkanı Dunford da, Google'la ilgili olarak "Google'ın Çin'de yaptığı çalışma dolaylı olarak Çin ordusuna yarar sağlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Suçlamaların kaynağını ise Google'ın 2017'de Çin'in başkenti Pekin'de kurduğu yapay zeka laboratuvarı oluşturuyor. Şirketin bu hamlesi, Washington yönetimince şüpheyle karşılanmıştı. Ancak Google, Pekin hamlesinin 'askeri olmayan uygulamalara' odaklanacağı konusunda ısrar etti.

    Google ayrıca, Çin pazarı için oluşturduğu 'Project Dragonfly' isimli arama motoru yüzünden de sert eleştirilerle karşılaşmıştı.

    Google
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Google'ın Çin'e özel sansürlü arama motoru geliştirmesini durduran neden
    Her ne kadar Pichai aralıkta Kongre'ye yaptığı açıklamada, şirketin 'şimdilik' Project Dragonfly üzerinde çalışmadığını söylese de 'The Intercept' tarafından dün yapılan açıklamada Google'ın Çin'de gizli bir 'performans incelemesi' gerçekleştirdiğini ve projenin geliştirilmeye devam ettiğini bildirdi.

    PENTAGON PROJESİ YENİLENMEDİ

    Google'ın Çin operasyonları konusundaki endişelerin artmasına rağmen, şirket daha önce ABD ordusuna yardım etmeye istekli olduğunu göstermişti.

    Google daha önce, Pentagon'la imzaladığı yapay zeka anlaşmasında drone çekimlerinden video analiz programı geliştirmişti. Ancak, 'Project Marven' adı verilen proje kontratının Google çalışanlarından alınan geri bildirimler sonucunda yenilenmediği öğrenilmişti.

    Etiketler:
    açıklama, görüşme, eleştiri, Project Marven, Project Dragonfly, ABD Ordusu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Google, Sundar Pichai, Donald Trump, Çin, ABD
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