Trump'tan rüzgar enerjisine veto: Bazen eser, esmediğinde TV bile izleyemeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, "Rüzgar hakkında çok şey bilirim" diyerek mitingde ve Fox News'da rüzgar enerjisiyle ilgili yine düşündürücü açıklamalar yaptı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016 seçimlerinde kendisiyle Rusya arasında herhangi bir gizli anlaşma saptanmadığına dair raporuyla zafer kazanan Başkan Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlediği mitingde rüzgar gibi esti.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Selefi Barack Obama'nın tüm çevreci düzenlemelerini iptal etmesi, BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkması, kömür sektörüne ağırlık vermesiyle tanınan Trump, yenilenebilir enerjiye karşıtlığını bir kez daha dile getirdi.

'YELDEĞİRMENLERİ, VINNNNN'

2018 başkanlık seçimini Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton kazanmış olsaydı neler olabileceğinden söz açan Trump, rüzgar enerjisiyle ilgili tasavvurunu şöyle tasvir etti:

"Clinton gelseydi rüzgar yapıyor olacaktınız. Yeldeğirmenleri. Vınnnnn. Ve eğer esmezse o gece televizyonu unutun. 'Sevgilim, televizyon izlemek istiyorum.' 'Üzgünüm, izleyemezsin, rüzgar esmiyor.' Ben rüzgar hakkında çok şey bilirim."

TRUMP: "If Hillary got in… you'd be doing wind. Windmills. Weeeee. And if it doesn't blow, you can forget about television for that night. 'Darling, I want to watch television.' 'I'm sorry! The wind isn't blowing.' I know a lot about wind." pic.twitter.com/tGsUIoUmUQ — Aaron Rupar (@atrupar) 29 Mart 2019

'RÜZGAR ENERJİSİNE DAYANSAYDIK ​RUSYA İLE RAKABET EDEMEZDİK'

© REUTERS / Yuri Gripas Şemsiye kapatamayan ABD Başkanı

İlk bakışta kendi kendisiyle dalga geçtiği de düşünülebilecek Trump, hızını alamayıp aynı görüşleri Fox News'a verdiği mülakatta da dile getirdi. Kendisine muhalif medyanın ve çevrelerin Mueller soruşturmasına yaklaşımıyla ilgili eleştiri bombardımanına geçen ABD Başkanı şöyle devam etti:

"Rusya'ya karşı kimse benden daha sert olmadı. Enerji konusunda, petrol ve gazda da öyleydik. Hep Rusya ile rekabet içindeydik. Ukrayna'ya bakın, pek çok farklı düzeyden bakın. Ordumuza bakın."

"Ya enerjimizi rüzgardan alıyor olsaydık, bu yürümezdi, çünkü rüzgar bazen eser, bazen esmez ve bu da pek çok sorun çıkarır."