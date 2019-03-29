Trump'tan rüzgar enerjisine veto: Bazen eser, esmediğinde TV bile izleyemeyiz

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in 2016 seçimlerinde kendisiyle Rusya arasında herhangi bir gizli anlaşma saptanmadığına dair raporuyla zafer kazanan Başkan Donald Trump, Michigan eyaletinde düzenlediği mitingde rüzgar gibi esti.
'YELDEĞİRMENLERİ, VINNNNN'
2018 başkanlık seçimini Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton kazanmış olsaydı neler olabileceğinden söz açan Trump, rüzgar enerjisiyle ilgili tasavvurunu şöyle tasvir etti:
"Clinton gelseydi rüzgar yapıyor olacaktınız. Yeldeğirmenleri. Vınnnnn. Ve eğer esmezse o gece televizyonu unutun. 'Sevgilim, televizyon izlemek istiyorum.' 'Üzgünüm, izleyemezsin, rüzgar esmiyor.' Ben rüzgar hakkında çok şey bilirim."
TRUMP: "If Hillary got in… you'd be doing wind. Windmills. Weeeee. And if it doesn't blow, you can forget about television for that night. 'Darling, I want to watch television.' 'I'm sorry! The wind isn't blowing.' I know a lot about wind." pic.twitter.com/tGsUIoUmUQ— Aaron Rupar (@atrupar) 29 Mart 2019
'RÜZGAR ENERJİSİNE DAYANSAYDIK RUSYA İLE RAKABET EDEMEZDİK'
"Rusya'ya karşı kimse benden daha sert olmadı. Enerji konusunda, petrol ve gazda da öyleydik. Hep Rusya ile rekabet içindeydik. Ukrayna'ya bakın, pek çok farklı düzeyden bakın. Ordumuza bakın."
"Ya enerjimizi rüzgardan alıyor olsaydık, bu yürümezdi, çünkü rüzgar bazen eser, bazen esmez ve bu da pek çok sorun çıkarır."
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