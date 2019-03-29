Porto Riko Valisi'nden Trump'a: Zorbanın ağzına yumruğu yapıştırırım

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Porto Riko, Maria kasırgası bilançosunun 64 değil 1427 ölü olduğunu itiraf etti

ABD tarafından yönetilen ama ABD'nin parçası sayılmayan bölge statüsünden kaynaklı kemikleşmiş sorunları bulunan Porto Riko'da, Irma ve Maria kasırgaları sırasında yardım eli uzatmayan Başkan Donald Trump'a öfke dinmiyor.

Porto Riko Valisi Ricardo Rosello, Karayipler'deki adanın ABD'ye bağlı eyalet statüsü kazanması için sunulan tasarı içim Washington'da temaslarda bulunurken, Trump'e eleştiri dozunu artırdı.

'2. SINIF VATANDAİ MUAMELESİNİ KESİN'

Trump'ın sürekli uğraştığı CNN'den Jim Acosta'ya konuşan Vali Ricardo Rosello, kendi yetkililerinin Trump yönetimi tarafından taciz ve tehdit edilmesine izin vermeyeceğini söyledi. Trump'ı da Porto Rikolulara '2. sınıf ABD vatandaşı muamelesini' kesmeye çağırdı.

Trump'la birlikte çalışırken kendisini bir zorbayla uğraşır gibi hissedip hissetmediği sorusunu Rosello şöyle yanıtladı:

"Zorba yaklaşırsa zorbanın ağzına yumruğu yapıştırırım. Nezaketle cesareti birbirine karıştırmak, hata olur."

In an exclusive interview with CNN’s Jim @Acosta, Puerto Rico Gov. Ricardo Rosselló said he would not sit back and allow his officials to be bullied by the White House.



"If the bully gets close, I'll punch the bully in the mouth," Rosselló said. https://t.co/49LKvDaYFf pic.twitter.com/rkD2CVtdPu — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 28 Mart 2019

© REUTERS / Kevin Lamarque 'Porto Rikoluları Trump yönetiminin ihmali öldürdü'

​Rosello, Porto Riko'ya yönelik Amerikan federal yardımlarının yetersizliği konusunda Trump'la sürekli ihtilaf halinde.

2017 yılında üst üste iki kasırgayla yerle yeksan olmuş adaya daha fazla afet yardımı aktarmaya karşı çıkan Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlere özerk bölgenin Teksas ve Florida eyaletlerine kıyasla çok fazla afet yardımı aldığından yakındığına dair haberler çıktı.

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600 milyon dolarlık gıda yardımında bulunmayı 'aşırı' ve 'gereksiz' diye niteleyen Trump yönetiminin afet yardımlarını Meksika sınırına duvar örme projesine aktarma planı ise ​Rosello'nun şimşeklerini çekti.

Trump'ın Irma ve Maria sırasında Porto Riko'ya muamelesi ada halkı kadar siyasilerin ve ABD Kongresi'nin Demokrat Partili üyelerinin de tepkisini çekmişti.