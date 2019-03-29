Rusya, ABD semalarında gözlem uçuşu gerçekleştirdi

The Drive portalının aktardığına göre, foto çekim ve radar gözlem cihazlarına sahip uçak, ABD'nin Montana Eyaleti'ndeki Great Falls üssünden havalandı ve birkaç saat boyunca ülkenin batısındaki Nevada ve California Eyaletleri üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Uçağın, Lemoore ve China Lake hava üsleri ile Fort Irwin poligonu yakınlarında ve Edwards, Creech ve Nellis üslerine ait araziler üzerinden geçtiği bildirildi.

Uçak mürettebatının NTTR poligonunu ve Yucca Flat'taki nükleer silah fabrikasını gözlemlediği belirtilirken, Rus uçağın ardından 51. bölge yakınlarında da uçuş yaptığı kaydedildi.

Uçuşun büyük kısmının, 4 km irtifada gerçekleştiği, NTTR bölgesinde ise yaklaşık 9 km'ye çıkıldığı ifade edildi.

Açık Semalar Antlaşması, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla 1992 yılında Helsinki'de imzalandı. Kasım 2000'de Rusya parlamentosu tarafından onaylanan anlaşma 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.