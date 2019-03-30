ABD, Rusya’yı bu sefer Venezüella’ya uzmanlar gönderdiği için yaptırımla tehdit etti

Abrams, bugünkü brifingde, birkaç senaryo üzerinde düşündüklerini belirterek, "Ekonomi anlamında, yaptırımlar anlamında çok şey yapabiliriz. Rusların tam hareket özgürlüğüne sahip olduğunu düşünmek onlar için hata olur. Hareket özgürlüğüne sahip değiller" dedi.

ABD'li diplomat ayrıca Rus uzmanların Venezüella'daki S-300 hava savunma sistemlerini onarmak için Caracas'a geldiği iddiasında bulundu.

Abrams, "Görüşümüze göre, Rusların orada uğraştığı şeylerden biri de, ‘blackout' (Venezüella'daki elektrik kesintisi) yüzünden zarar gören S-300 sistemini onarmak konusunda iktidara yardımcı olmak" dedi.

ABD'li yetkili, Rus uzmanların tam olarak nasıl hizmet sağladığını bilmediklerini de sözlerine ekledi.

Abrams'ın bu sözlerini değerlendiren Rus uzmanlar, S-300'ün tamamen otonom bir sistem olduğuna ve elektrik şebekesine bağlantıya ihtiyaç duymadığına dikkat çekti.