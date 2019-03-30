ABD, Rusya’yı bu sefer Venezüella’ya uzmanlar gönderdiği için yaptırımla tehdit etti

ABD'li diplomat ayrıca Rus uzmanların Venezüella'daki S-300 hava savunma sistemlerini onarmak için Caracas'a geldiği iddiasında bulundu.
Abrams, "Görüşümüze göre, Rusların orada uğraştığı şeylerden biri de, ‘blackout' (Venezüella'daki elektrik kesintisi) yüzünden zarar gören S-300 sistemini onarmak konusunda iktidara yardımcı olmak" dedi.
ABD'li yetkili, Rus uzmanların tam olarak nasıl hizmet sağladığını bilmediklerini de sözlerine ekledi.
Abrams'ın bu sözlerini değerlendiren Rus uzmanlar, S-300'ün tamamen otonom bir sistem olduğuna ve elektrik şebekesine bağlantıya ihtiyaç duymadığına dikkat çekti.
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