'ABD Soğuk Savaş döneminde izlediği stratejiye dönme kararı aldı'

Haberde, "Şimdi silahlı kuvvetler, Pentagon'un ‘Kuvvetlerin Dinamik Kullanımı' olarak bilinen yeni stratejisine uyum sağlamak için ani aktarma sanatında yeniden ustalaşıyor, buna göre ordu, öngörülemeyecek türden hareketlerle düşmanla arasındaki güç dengesini sağlamalı" ifadelerine yer verildi.
Mart ayının ortalarında ABD'nin Teksas eyaletindeki piyade taburunun ani bir şekilde Polonya'ya transferini örnek olarak gösteren gazete, bu adımların Amerikan birliklerinin önceden haber vermeksizin seferber edilmesinin Sovyetler Birliği'ne karşı koyma stratejisinin temel özelliği olduğu Soğuk Savaş dönemini akla getirdiğini kaydetti.
Mart ortalarında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, Rus askeri gazetesi Krasnaya Zvezda'ya verdiği röportajda NATO birliklerinin Rus sınırlarına doğru aktarıldığını açıklamıştı. Popov, ittifakın şu anda Soğuk Savaş sırasında kullanılan ABD ve Kanada'dan transatlantik ordu transfer sistemini yenilediğini ve bunun sonucunda NATO bünyesindeki çevik kuvvet birlikleri sayısının 2 yılda 25 binden 40 bin kişiye yükseldiğini kaydetmişti.
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