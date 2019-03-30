'ABD Soğuk Savaş döneminde izlediği stratejiye dönme kararı aldı'

ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı olan Stars and Stripes gazetesi, Pentagon'un Soğuk Savaş döneminde kullanılmış olan ve ordu birliklerinin Avrupa'ya aniden aktarılmasını öngören stratejiye geri döndüğünü aktardı.

Haberde, "Şimdi silahlı kuvvetler, Pentagon'un ‘Kuvvetlerin Dinamik Kullanımı' olarak bilinen yeni stratejisine uyum sağlamak için ani aktarma sanatında yeniden ustalaşıyor, buna göre ordu, öngörülemeyecek türden hareketlerle düşmanla arasındaki güç dengesini sağlamalı" ifadelerine yer verildi.

Mart ayının ortalarında ABD'nin Teksas eyaletindeki piyade taburunun ani bir şekilde Polonya'ya transferini örnek olarak gösteren gazete, bu adımların Amerikan birliklerinin önceden haber vermeksizin seferber edilmesinin Sovyetler Birliği'ne karşı koyma stratejisinin temel özelliği olduğu Soğuk Savaş dönemini akla getirdiğini kaydetti.

© AFP 2019 / Mladen ANTONOV ‘ABD, Rusya’yı durdurmak için Soğuk Savaş programını canlandırıyor’

ABD'nin Avrupa'daki Ulusal Muhafız Birlikleri Komutan Yardımcısı General John Gronski'nin açıklamalarını aktaran gazete, "Bu düzenli olarak gözlenecek. Her nerede olursa olsun rakiplerimizin her biri için bu öngörülmeyen bir şey olacak ve bu, ulusal güvenliğimiz için iyi bir şey. Tüm mesele, caydırıcı ve hazırlıklı olmaktan ibaret" ifadelerini kullandı.

Mart ortalarında Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, Rus askeri gazetesi Krasnaya Zvezda'ya verdiği röportajda NATO birliklerinin Rus sınırlarına doğru aktarıldığını açıklamıştı. Popov, ittifakın şu anda Soğuk Savaş sırasında kullanılan ABD ve Kanada'dan transatlantik ordu transfer sistemini yenilediğini ve bunun sonucunda NATO bünyesindeki çevik kuvvet birlikleri sayısının 2 yılda 25 binden 40 bin kişiye yükseldiğini kaydetmişti.