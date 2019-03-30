Trump'tan Kuzey Kore'ye: Nükleer silahını bize gönder

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, ülkesinin sahip olduğu tüm nükleer silahı ABD'ye göndermeyi teklif ettiği belirtildi.

© AFP 2019 / Saul LOEB Trump, Kuzey Kore'yle ilgili 'alınmamış' kararı iptal etti

Reuters'in haberine göre bu teklif, 27-28 Şubat'ta Vietnam'da gerçekleşen zirvede dile getirildi. Bu teklifin, Trump'ın, Kuzey Kore'yi tamamen nükleer silahtan arındırma programının bir maddesi olduğu kaydedildi.

Bu programa göre Kuzey Kore, tüm nükleer silahını ABD'ye teslim etmesinin yanında, ülkedeki nükleer altyapıyı, kimyasal ve biyolojik silah geliştirme programlarını, balistik füzeleri ve fırlatma araçlarını tamamen yok etmeli ve çifte amaçlı tüm ilgili fabrikaları kapatmalı. Ayrıca nükleer programda çalışan tüm bilim insanların ve teknisyenlerin ticari alana aktarılması ve ABD ve uluslararası denetçilere, ilgisini çeken tüm tesislere erişimin sunulması teklif edildi.

Kim Jong-un'un bu teklifi geri çevirdiği, zirvenin planlanandan erken sonlandığı, tarafların somut anlaşmaya varmadığı ve ortak bildiri imzalamadığı kaydedildi.