ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya yardımları durduracak

ABD yönetiminin, yasa dışı göçmen konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı dış yardımları sonlandıracağı bildirildi.
Buna göre bakanlığın, 2017 ve 2018 mali yıllarında söz konusu üç ülkeye yaptığı dış yardımları hemen kesmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.
Başkan Donald Trump'tan gelen talimatla harekete geçen Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili yardımların kesilmesi konusunda Kongreyi de derhal bilgilendireceği ifade edildi.
ABD yönetimi uzunca bir süredir Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı şekilde giren göçmenlere kaynaklık ettikleri ve bu göçmenlerin konvoy oluşturarak ABD'ye yönelmelerine müdahale etmedikleri gerekçesiyle bu üç ülkeyle ilgili açıklamalarda bulunuyordu.
Kongre Araştırma Servisi'nin çalışmasına göre geçen yıl ABD yönetimi, bu üç ülkenin ağırlıklı pay aldıkları toplam 1.3 milyar dolarlık bir dış yardımı bölge ülkelerine göndermişti.
Trump, Meksika sınırından ülkeye giren yasa dışı göçmenleri durdurmak amacıyla sınıra duvar örülmesi gerektiğini belirtiyor.
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