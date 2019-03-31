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05:09 31 Mart 2019
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    ABD bayrağı

    ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya yardımları durduracak

    © AFP 2019 / GABRIELLE LURIE
    ABD
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    ABD yönetiminin, yasa dışı göçmen konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı dış yardımları sonlandıracağı bildirildi.

    ABD yönetiminin, yasa dışı göçmen konvoylarına kaynaklık ettikleri gerekçesiyle El Salvador, Guatemala ve Honduras'a yaptığı dış yardımları sonlandıracağı bildirildi.

    ABD'de göçmen çocukların ailelerinden ayrılması uygulamasını protesto eden bir eylemci
    © AP Photo / Matt York
    ABD'de göçmen haberleri yapan 50'den fazla gazeteci gizli takibe alındı
    ABD Dışişleri Bakanlığı'na atıfla Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Bakan Mike Pompeo, söz konusu kararın uygulanması için ilgili talimatı birimlere gönderdi.

    Buna göre bakanlığın, 2017 ve 2018 mali yıllarında söz konusu üç ülkeye yaptığı dış yardımları hemen kesmek üzere hazırlık yaptığı belirtildi.

    Başkan Donald Trump'tan gelen talimatla harekete geçen Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili yardımların kesilmesi konusunda Kongreyi de derhal bilgilendireceği ifade edildi.

    ABD yönetimi uzunca bir süredir Meksika sınırından ABD'ye yasa dışı şekilde giren göçmenlere kaynaklık ettikleri ve bu göçmenlerin konvoy oluşturarak ABD'ye yönelmelerine müdahale etmedikleri gerekçesiyle bu üç ülkeyle ilgili açıklamalarda bulunuyordu.

    Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.
    © REUTERS / Jorge Duenes
    2018'de ABD-Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybetti
    ABD Başkanı Trump son olarak cuma günü yaptığı açıklamada Honduras, El Salvador ve Guatemala'yı 'göçmen konvoylarını hazırlamakla' suçlamış ve "Bu ülkelere çok ciddi miktarlarda para ödüyorduk; artık ödemeyeceğiz çünkü bizim için hiçbir şey yapmadılar, sadece göçmen konvoylarını hazırladılar" ifadelerini kullanmıştı.

    Kongre Araştırma Servisi'nin çalışmasına göre geçen yıl ABD yönetimi, bu üç ülkenin ağırlıklı pay aldıkları toplam 1.3 milyar dolarlık bir dış yardımı bölge ülkelerine göndermişti.

    Trump, Meksika sınırından ülkeye giren yasa dışı göçmenleri durdurmak amacıyla sınıra duvar örülmesi gerektiğini belirtiyor.

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    Etiketler:
    göçmen, ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Meksika, Honduras, Guatemala, El Salvador, ABD
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