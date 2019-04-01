ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Karadeniz’deki varlığımızı arttırmayı konuşacağız

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Washington'da 3-4 Nisan'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Karadeniz'deki askeri varlıklarını arttırma konusunu ele alacaklarını söyledi. Gerekçe olaraksa Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ve Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik gösterildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı videolu açıklamaya göre, Hutchison 3-4 Nisan'da Washington'da gerçekleşecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısıyla ilgili "Karadeniz'de savunmamızı nasıl güçlendireceğimizi konuşacağız" dedi.

Hutchison, konuyu masaya yatırmak istemelerinin nedeninin Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı'nda 25 Kasım 2018'de yaşanan gerginlik olduğunu ifade etti.

Hutchison "Karadeniz'de neler yapabileceğimize dair seçenekleri ele alacağız. Daha aktif şekilde istihbarat toplayacağız, daha fazla NATO gemisi olacak ve ayrıca Kerç Boğazı'nda gemicilerin tutuklanmasına müdahil kişilere getirilen yaptırımlar da var" dedi.

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU Rus uzman: NATO gemilerinin Karadeniz'deki varlığı siyasi oyunun bir parçası

'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin' NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümündeki (4 Nisan) toplantının gündem maddelerinden biri olacağını kaydeden Hutchison, tutuklanan Ukraynalı gemicilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

ABD ve AB, Kerç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasında kasım ayında yaşanan gerginliği gerekçe göstererek mart ortasında Rusya vatandaşlarına yönelik yaptırım kararı almıştı. Yeni yaptırım kararları, Kırım'ın referandum ile Rusya'ya bağlanmasının 5. yıl dönümüne (16 Mart) yaklaşıldığı bir döneme denk gelmişti.

Ukrayna gemileri 25 Kasım'da Rusya sınırlarını ihlal etmiş, ihtarlara uyulmaması üzerine Rus sınır güvenlik güçleri gemileri alıkoymuş, Ukraynalı denizcileri de tutuklamıştı.