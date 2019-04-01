ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Karadeniz’deki varlığımızı arttırmayı konuşacağız

Hutchison, konuyu masaya yatırmak istemelerinin nedeninin Kırım'ın Rusya'ya bağlanmasının yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı'nda 25 Kasım 2018'de yaşanan gerginlik olduğunu ifade etti.
Hutchison "Karadeniz'de neler yapabileceğimize dair seçenekleri ele alacağız. Daha aktif şekilde istihbarat toplayacağız, daha fazla NATO gemisi olacak ve ayrıca Kerç Boğazı'nda gemicilerin tutuklanmasına müdahil kişilere getirilen yaptırımlar da var" dedi.
ABD ve AB, Kerç Boğazı'nda Rusya ile Ukrayna arasında kasım ayında yaşanan gerginliği gerekçe göstererek mart ortasında Rusya vatandaşlarına yönelik yaptırım kararı almıştı. Yeni yaptırım kararları, Kırım'ın referandum ile Rusya'ya bağlanmasının 5. yıl dönümüne (16 Mart) yaklaşıldığı bir döneme denk gelmişti.
Ukrayna gemileri 25 Kasım'da Rusya sınırlarını ihlal etmiş, ihtarlara uyulmaması üzerine Rus sınır güvenlik güçleri gemileri alıkoymuş, Ukraynalı denizcileri de tutuklamıştı.
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