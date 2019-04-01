Reuters: ABD, F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye teslimini askıya aldığını duyurdu

Reuters'ın haberine göre ABD, F-35 uçaklarıyla alakalı olan bazı ekipmanların Türkiye'ye teslimini askıya aldığını duyurdu.

Konuyla ilişkili kaynaklara dayandırılan haberde, ABD'li yetkililerin söz konusu askıya alma işlemini Türk yetkililere bildirdikleri açıklandı.

İsimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan yetkililer, bir sonraki sevkiyatta gönderilmesi planlanan eğitim ve teknik ekipmanların gönderiminin iptal edildiğini söyledi.

Exclusive: U.S. halts shipments of F-35 fighter aircraft equipment to Turkey amid a rift over Ankara's planned purchase of a Russian missile defense system https://t.co/W6SrulVEAK — Reuters Top News (@Reuters) 1 Nisan 2019

​'KARARDA TÜRKİYE'NİN S-400 ISRARI ETKİLİ'

Söz konusu iptal kararında Türkiye'nin S-400 alımındaki ısrarının etkili olduğu belirtildi.

ABD, Türkiye'nin S-400 alımının F-35'leri tehlikeye atacağını belirtirken, Ankara rusya'dan S-400 alımı konusundaki ısrarını koruyor.

Daha önce yine Reuters'a konuşan bir Pentagon yetkilisi, Mart ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin S-400'ler konusundaki ısrarına karşılık olarak teslimatının durdurulabileceği çok sayıda F-35 ekipmanı bulunduğunu açıklamıştı.

PENTAGON YORUM YAPMADI

Öte yandan Pentagon'un, alınan bu son kararla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadığı belirtildi.

Türkiye'ye F-35 teslimatı konusundaki nihai kararın ise Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Washington'da düzenlenecek NATO zirvesinde alınması bekleniyor.