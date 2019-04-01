Pentagon doğruladı: F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye sevkiyatı durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı, "Türkiye’nin F-35 programından ayrılması halinde F-35 tedarik zincirinin olumsuz etkilenmemesi için önlemler aldık" açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denildi.

Pentagon: "Pending an unequivocal Turkish decision to forgo delivery of the S-400, deliveries and activities associated with the stand-up of Turkey's F-35 operational capability have been suspended while our dialogue on this important matter continues with Turkey." — Ryan Browne (@rabrowne75) April 1, 2019

Diğer yandan ​Pentagon'un açıklamasında, "Türkiye'nin F-35 savaş uçakları için ürettiği parçaların yerini alabilecek ikincil kaynakları oluşturuyoruz" ifadeleri yer buldu.

Reuters'ın haberine göre ABD, F-35 uçaklarıyla alakalı olan bazı ekipmanların Türkiye'ye teslimini askıya aldığını duyurdu.

Konuyla ilişkili kaynaklara dayandırılan haberde, ABD'li yetkililerin söz konusu askıya alma işlemini Türk yetkililere bildirdikleri açıklandı.

•ABD Savunma Bakanlığı F-35 materyallerinin Türkiye’ye sevkiyatının durdurulduğunu az önce doğruladı.



•Çavuşoğlu yarın Waşhington’a geliyor.



•Ziyaret öncesi bu kararın verilmesi elbette tesadüf değil.



•Görüşmeler “tansiyonu yüksek bir ortamda” geçecek. — Hüseyin Günay (@huseyingunayDC) April 1, 2019

ÇAVUŞOĞLU YARIN ABD'YE GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Venezüellalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'ye gideceğini söylemişti.

Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşeceği bilgisini vermişti.