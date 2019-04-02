ABD'li Neo-con Rubin'den provokatif tweet: İran halkı acaba Türklerden daha mı çok demokrasiye değer veriyor?

15 Temmuz darbe girişimini önceden yazan, eski Pentagon yetkilisi ve sık sık Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarıyla gündeme gelen Neo-con yazar Michael Rubin, bu sefer de Türkiye'de gerçekleşen 31 Mart Yerel Seçimleri hakkında provokatif bir yorumda bulundu.

Rubin, tartışmaların sürmesine karşın olağan bir şekilde sonuçlanan 31 Mart yerel seçimleri hakkında, İran'da 2009'da meydana gelen olayları hatırlatarak, iç karışıklığa davet şeklinde algılanabilecek bir imada bulundu.

2000'lerde Pentagon'a ve başkan George W. Bush'a İran, Irak ve Türkiye konularında danışmanlık yapmış olan Rubin, ''İran halkı acaba Türklerden daha mı çok demokrasiye değer veriyor?'' ifadelerini kullandı.

2009 yilinda Ahmedinejad secimi calmaya calisinca, Iran'lilar sokaklara cikarak protesto ettiler. Iran halki acaba Turk'lerden daha mi cok demokrasiye deger veriyor? Gezi Parki protestolari birilerinin ayarlarini bozmustu! #Istanbul #TurkeyElections #Turkiye — Michael Rubin (@mrubin1971) 1 Nisan 2019

Birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit açıklamaları yapan Rubin, geçtiğimiz haftalarda yine Erdoğan'ı hedef alan bir yazı kaleme almıştı. Erdoğan'ı iktidardan indirmeyi savunan yazısında dikkat çeken ifadeler kullanan Rubin'e, AK Partili vekil Metin Külünk sosyal medya hesabından çok sert yanıt vermişti.