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16:45 02 Nisan 2019
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    ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden

    İki kadın, Joe Biden'ı sarkıntılıkla suçladı: ABD Başkanlığına adaylığını koyma, zorla güzellik olmaz

    © AFP 2019 / Mustafa Özer
    ABD
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    Barack Obama'nın 8 yıllık başkanlığının değişmez yardımcısı Joe Biden, gafları ve cinsel taciz şeklinde yorumlanan laubali hareketleriyle de tanınıyor. Kıdemli Demokrat Partili siyasetçinin 2020 başkanlık seçimlerine aday adaylığını koymasının gündeme gelmesiyle geçmişte rahatsızlık verdiği kadınlar da konuşmaya başladı.

    ABD Savunma Bakanı Ashton Carter
    © AP Photo / Nedra Pickler
    Biden'dan, Savunma Bakanı'nın eşine 28 saniyelik 'masaj'
    Demokrat Parti'deki başkan aday adayı bolluğuna tuz biber ekeceğinin işaretlerini veren Joe Biden'a ilk ikaz, 2014'te Nevada eyaletinde vali yardımcılığı için yarışmış Demokrat Partili aktivist Lucy Flores'den geldi.

    'ELLERİNİ OMUZLARIMA KOYUP'

    Cuma günü yayımladığı makalede 5 yıl önce kendisine kampanya desteği vermeye gelen dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan hiç istemediği bir muamele gördüğünü anlatan Flores, Biden'in arkadan yaklaşıp ellerini omuzlarına koyduğunu, saçlarının kokusunu içine çekip sonra da başının arkasında uzun ve kocaman bir öpücük kondurduğunu dile getirdi. Bundan rahatsızlık duyduğunun altını çizdi.

    'KAMUSAL YAŞAMDA BİR KEZ BİLE UYGUNSUZ DAVRANMADIM'

    ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden
    © AP Photo / Matt Rourke
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    Biden ise olayı hatırlamadığını ve kamusal yaşamda bir kez bile uygunsuz şekilde davranmadığını savunurken şunları söylemeyi ihmal etmedi:

    'KADINLARIN TECRÜBE ETTİKLERİNİ ERKEKLER OLARAK DİNLEMEK ZORUNDAYIZ'

    "Uygunsuz davrandığımı ima eden varsa saygıyla dinlerim, ama böyle bir davranış asla niyetim olmamıştır… Ancak kadınların maruz kaldıkları davranışları paylaştıkları önemli bir dönemden geçiyoruz ve erkekler buna kulak vermeli, ben de vereceğim." 

    'YANLIŞ YAPTIĞINI KABUL ETSİN'

    Joe Biden
    © AFP 2019 / SAUL LOEB
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    Bunun üzerine CNN'de 'Birliğin Durumu' programıa çıkan Flores, 36 yıllık senatörlüğün ardından eski ABD Başkanı Barack Obama'nın 8 yıl yardımcılığını yapmış 77 yaşındaki siyasetçinin dinlemek istemesinin iyi bir şey olduğunu söyledi.

    Ama asıl davranışının yanlışlığını kabul etmesi gerektiğini belirten kadın aktivist "O davraşının uygunsuz olduğuna inanmıyorsa kendisinin gerçeklikten kopuk olduğunu düşünürüm. Ben ondan davranışını değiştirmesini istiyorum. Davranışının yanlışlığınını kabul etmesini istiyorum" dedi.

    'İKİ ELİYLE YÜZÜMÜ KAVRAYIP'

    Tartışma ikinci bir kadının katılmasıyla daha da büyüdü. ABD Kongresi'nin Demokrat Partili bir üyesinin eski danışmanı olan Amy Lappos, 2009'daki bir bağış etkinliğinde Biden'ın kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu söyledi.

    Joe Biden
    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    ABD'de Demokratların 2020 seçimleri için favori adayı Joe Biden
    Lappos, dönemin ABD Başkan Yardımcısı'nın mutfağa girip teşekkürlerini sunarken, iki eliyle kendisinin yüzünü kavrayıp çektiğini ve zorla burnunu kendi burnuna sürtüştürdüğünü anlattı. 

    Biden'a başkanlık seçimi için yarışmaması çağrısı yapan kadın danışman "Karşılıklı rızasız muhabbet olmaz. Kadını nesneleştirmek olmaz" dedi.

    BAKANIN EŞİNE OMUZ MASAJI AKILLARA GELDİ

    Biden 2015 yılında da Savunma Bakanı Ashton Carter yemin töreni sırasında bakanın eşi Stephanie Carter'ın omuzlarına ellerini koyup 28 saniye boyunca masaj yapması ve elleri hala aynı yerdeyken kadının kulağına eğilerek bir şeyler fısıldamasıyla olay olmuştu.

    ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Hillary'nin beline uzun uzun sarıldı
    © AP Photo /
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    STEPHANIE CARTER'A GÖRE ESKİ DOSTUN YARDIM ELİ

    Flores ve Lappos'un açıklamalarının ardından tekrar hafızalarda canlanan bu kareyle ilgili eski bakanın eşinden "Medya yanlış yorumladı" açıklaması geldi.

    Yemin töreninin öncesinde askeri mezarlığı ziyaret sırasında buzda kayıp düştüğü ve ayrıca kocasının yeni görevi nedeniyle hayatları değişeceği için endişeli olduğunu anlatan Stephanie Carter, çok eski bir dostları olan Biden'ın kendisinin gerginliğini hissettiği için rahatlatmaya çalıştığını, bu destek gösterisinin tek bir anının cımbızlanmasının yanlış anlaşılmaya yol açtığını söyledi.

    Etiketler:
    Stephanie Carter, Amy Lappos, Lucy Flores, Joe Biden, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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