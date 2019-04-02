ABD Senatosu'ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin yeni başkanı James Inhofe'nin ABD'nin Türk pilotlarının, şimdiye kadar Florida, Teksas ve Arizona'da gerçekleştirdiği F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğunu ve teknik ekibin eğitimini askıya aldığını duyurduğu belirtildi.

BREAKING — US also suspends the training of Turkish pilots and instructors that would use F-35 warplanes, acc to Senator Inhofe



Pentagon announced yesterday that it suspended F-35 activities and equipment deliveries to Turkey due to Ankara’s decision to buy S-400s https://t.co/kEZwtKAmaX — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 2, 2019

ABD, Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını durdurdu. Bununla da kalmadı, teknik ekibin eğitimini de askıya aldı.



Türk pilotları, Florida, Teksas ve Arizona’da eğitim uçuşu alıyordu. — Hüseyin Günay (@huseyingunayDC) April 2, 2019

​​ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) dün yapılan açıklamada, "Türkiye'nin S-400 konusundaki net kararı göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin F-35 operasyonel kapasitesiyle bağlantılı teslimat ve faaliyetler askıya alınmıştır. Bu önemli konuyla ilgili Türkiye ile diyaloğumuz devam etmektedir" denilmişti.

Pentagon: "Pending an unequivocal Turkish decision to forgo delivery of the S-400, deliveries and activities associated with the stand-up of Turkey's F-35 operational capability have been suspended while our dialogue on this important matter continues with Turkey." — Ryan Browne (@rabrowne75) April 1, 2019

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