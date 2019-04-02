Pentagon: F-35 meselesini çözmeyi umuyoruz

Bakan ayrıca halihazırda Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitimi için kullanılan ve ABD'deki Luke Hava Üssü'nde bulunan iki adet F-35'in de yakında Türkiye'ye teslim edilmesini beklediğini kaydetti.
Savunma Bakanı'nın bu sözleri ABD'nin Türk pilotlarının F-35 eğitim uçuşlarını durdurduğu ve teknik ekibin eğitimini askıya aldığı belirtmesinin hemen ardından geldi.
Pentagon dün de, F-35 uçaklarıyla ilgili tüm eğitim teçhizatının ve diğer malzemelerin Türkiye'ye gönderimini durdurduğunu açıklamıştı.
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