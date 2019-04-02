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22:55 02 Nisan 2019
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    LGBTİ, LGBT, eşcinsel

    ABD'de eşcinsel başkan adayına 'olur, hatta çok iyi olur' diyenlerin oranı yüzde 70'e yaklaştı

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    ABD
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    Martta yayımlanmış NBC News/Wall Street Journal anketine göre ABD başkanlık seçiminde bir LGBT bireyin yarışmasından memnun olacağını, hatta seviç duyacağını söyleyenlerin oranı yüzde 68.

    ABD'de 2020 başkanlık seçimi için yapılan kamuoyu yoklamalarının eşcinselliğini açıklamış tek aday adayı Pete Buttigieg'in Demokrat Parti seçmeninden yoğun ilgi gördüğünü ortaya koyması üzerine geçen ay yayımlanmış bir anket tekrar gündeme geldi.

    NBC News/Wall Street Journal'ın 900 kişiyle yapılan anketinde, çoğunluk, başkanlık seçiminde bir LGBT bireyin yarışmasından sevinç duyacağını ya da rahatsızlık duymayacağını ifade etti.

    Erkek ya da kadın eşcinsel bir başkan adayı için ankete katılanların yüzde 54'ü herhangi bir rahatsızlık duymayacağını, yüzde 14'ü de heyecanlanıp sevineceğini dile getirdi.

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    2006 yılında yapılan benzeri bir ankette ise sonuçlar tam tersiydi. Erkek ya da kadın eşcinsel bir başkan adayı için ankete katılanların yüzde 50'den fazlası ya çekinceleri olduğunu ya da çok rahatsızlık duyacağını belirtmişti.

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    2019'daki ankette ise erkek ya da kadın eşcinsel bir başkan adayından rahatsızlık duymayan ya da sevinç duyanların oranı 35 yaş altı seçmen grubunda yüzde 75'e ulaştı. 2006'daki ankette bu grup için bu oran sadece yüzde 47 idi.

    Indiana eyaletinin küçük bir kenti olan South Bend'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Buttigieg, 2020 başkanlık seçimi için şansını araştırmak üzere komisyon kurduğundan beri hızla popüler bir kişilik haline geldi.

    İlerlemeci programıyla dikkat çeken ve başkanlık seçiminde seçici delege sisteminin bırakılmasını teklif eden eşcinsel siyasetçi, bu yılın başından beri 7 milyon dolar bağış toplamayı başardı.

    Etiketler:
    anket, başkan adayı, LGBT, eşcinsel, Wall Street Journal, NBC News, Pete Buttigieg, ABD
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