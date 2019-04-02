ABD'de eşcinsel başkan adayına 'olur, hatta çok iyi olur' diyenlerin oranı yüzde 70'e yaklaştı

Martta yayımlanmış NBC News/Wall Street Journal anketine göre ABD başkanlık seçiminde bir LGBT bireyin yarışmasından memnun olacağını, hatta seviç duyacağını söyleyenlerin oranı yüzde 68.

ABD'de 2020 başkanlık seçimi için yapılan kamuoyu yoklamalarının eşcinselliğini açıklamış tek aday adayı Pete Buttigieg'in Demokrat Parti seçmeninden yoğun ilgi gördüğünü ortaya koyması üzerine geçen ay yayımlanmış bir anket tekrar gündeme geldi.

Pete Buttigieg is earning more social media interest than any other potential 2020 Democratic candidate. https://t.co/gQtHFoRI7K pic.twitter.com/V0bOeh5Tvo — The Hill (@thehill) 2 Nisan 2019

NBC News/Wall Street Journal'ın 900 kişiyle yapılan anketinde, çoğunluk, başkanlık seçiminde bir LGBT bireyin yarışmasından sevinç duyacağını ya da rahatsızlık duymayacağını ifade etti.

Erkek ya da kadın eşcinsel bir başkan adayı için ankete katılanların yüzde 54'ü herhangi bir rahatsızlık duymayacağını, yüzde 14'ü de heyecanlanıp sevineceğini dile getirdi.

13 YILDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

2006 yılında yapılan benzeri bir ankette ise sonuçlar tam tersiydi. Erkek ya da kadın eşcinsel bir başkan adayı için ankete katılanların yüzde 50'den fazlası ya çekinceleri olduğunu ya da çok rahatsızlık duyacağını belirtmişti.

GENÇLERDE DESTEK YÜZDE 75

2019'daki ankette ise erkek ya da kadın eşcinsel bir başkan adayından rahatsızlık duymayan ya da sevinç duyanların oranı 35 yaş altı seçmen grubunda yüzde 75'e ulaştı. 2006'daki ankette bu grup için bu oran sadece yüzde 47 idi.

Indiana eyaletinin küçük bir kenti olan South Bend'in Demokrat Partili Belediye Başkanı Buttigieg, 2020 başkanlık seçimi için şansını araştırmak üzere komisyon kurduğundan beri hızla popüler bir kişilik haline geldi.

Awesome #potus46 but he's gonna be that person you hate because they got more awesome stuff done before you woke up & got outta bed. 🤣



Mayor Pete Buttigieg officiates couple's wedding minutes before C-section https://t.co/zngxcRKL1h — McG #PeteForAmerica (@Foxmental_X) 2 Nisan 2019

İlerlemeci programıyla dikkat çeken ve başkanlık seçiminde seçici delege sisteminin bırakılmasını teklif eden eşcinsel siyasetçi, bu yılın başından beri 7 milyon dolar bağış toplamayı başardı.

Why Pete Buttigieg's $7 million cash haul is even more impressive than it seems | Analysis by @CillizzaCNN https://t.co/6eiXqNz3SQ pic.twitter.com/uT2KHBkFyr — CNN (@CNN) 2 Nisan 2019

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