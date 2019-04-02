ABD Dışişleri'nden Karadeniz'de Rusya'ya karşı 'önlem paketi' sözü

Washington’da yarın bir araya gelecek olan NATO ülkeleri dışişleri bakanlarının Rusya’nın Karadeniz’deki eylemlerine karşılık olarak bir önlem paketi kabul edecekleri bildirildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Washington'da 3-4 Nisan'da bir araya gelecek olan NATO dışişleri bakanlarının Rusya'nın Karadeniz'deki eylemlerine karşılık olarak bir dizi önlem kabul edeceklerini aktardı.

Duyurulan önlemlerin, NATO'nun bölgede karşılaştığı meydan okumalara karşılık olarak hazırlanan yanıtın bir parçası olduğunu ifade eden kaynak, "Bu sadece Kerç Boğazı'ndaki olayla ilgili değil, bizim Rusya'nın sadece kuzeyde değil, tüm doğu kanadında da ittifakı tehdit ettiği yönündeki düşüncemizle ilgili. Bakanlardan önce konuşmak istemiyorum, fakat toplantı sonrasında bir önlem paketi açıklanır" diye konuştu.

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Geçen yıl Ukrayna'ya ait 3 askeri geminin 25 Kasım sabahı Rus karasularına girip, hiçbir çağrıya uymadan Kerç Boğazı'na doğru ilerlemesi nedeniyle Rusya, o bölgedeki birliklerini alarma geçirmişti. Moskova ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu.

Rus sınır muhafızları sınırı ihlal eden Ukraynalı denizcileri durdurmak için silah kullanmak zorunda kalmıştı. El konulan gemilerde 2'si Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) personeli toplam 24 Ukraynalı denizci gözaltına alınmış, ardından Rus ulusal sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle mahkeme kararıyla tutuklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç boğazında olanların Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko tarafından mart ayındaki Ukrayna devlet başkanı seçimleri öncesinde yapılmış bir provokasyon olduğunu açıklamıştı.