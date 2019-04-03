Pentagon Sözcüsü: Türk pilotların F-35 eğitimleri devam ediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk pilot ve bakım ekibine Arizona'da verilen F-35 eğitimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Mike Andrews, "Türk pilot ve bakım ekiplerinin Luke Hava Üssü'ndeki eğitimleri devam ediyor" dedi.

Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe'un "Dün, Luke Hava Üssü'nde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı" ifadesinin hatırlatılması üzerine Sözcü Andrews, "Eğitimlerin devam ettiğini teyit ettim" yanıtını verdi.

Sözcü, Pentagon'un dün Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulmasına yönelik açıklamasının bu eğitim faaliyetlerini kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya ise yanıt vermekten kaçındı.