ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dunford, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili görüşmelere yönelik bir soruya, "Bu konuda bir yol bulmaktan henüz vazgeçmedik" dedi.
Türkiye'ye Patriot teklifini sunduklarını hatırlatan Dunford, şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğiniz üzere bu oldukça karmaşık bir konu S-400'ler ve F-35'ler konusu. Bunların birbiri ile uyumlu sistemler olmadığını açıkça belirttik. Ancak halen mesafe katetmeye çalışıyoruz ve Türkiye ile bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla işin aslı, henüz vazgeçmedik."
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