ABD Genelkurmay Başkanı Dunford'dan S-400 ve F-35 açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 ve F-35 tartışması konusunda "Mesafe kat etmeye çalışıyoruz ve Türkiye ile bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla, işin aslı henüz vazgeçmedik" dedi.

Dunford, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo ile Pentagon'da bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dunford, Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili görüşmelere yönelik bir soruya, "Bu konuda bir yol bulmaktan henüz vazgeçmedik" dedi.

Türkiye'ye Patriot teklifini sunduklarını hatırlatan Dunford, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere bu oldukça karmaşık bir konu S-400'ler ve F-35'ler konusu. Bunların birbiri ile uyumlu sistemler olmadığını açıkça belirttik. Ancak halen mesafe katetmeye çalışıyoruz ve Türkiye ile bir anlaşmaya varacağımızı ümit ediyorum. Dolayısıyla işin aslı, henüz vazgeçmedik."